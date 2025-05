“Sotto il Tuo Balcone”: a Messina l’8 giugno si guarda verso il cielo per scoprire la bellezza

Presentata questa mattina al Comune di Messina la prima edizione dell’evento “Sotto il Tuo Balcone” che si terrà l’8 giugno. L’iniziativa si svolgerà nel centro storico della città ed è promossa dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina e il Teatro Vittorio Emanuele.

Si potranno ammirare i suggestivi balconi in stile eclettico e tardo-liberty, simboli di ricostruzione post-terremoto. Inoltre, le piazza storiche di Messina saranno animate da un percorso itinerante con monologhi di autori classici e contemporanei, serenate sotto i balconi e rievocazioni storiche.

“Sotto il Tuo Balcone”: l’iniziativa che fa conoscere Messina

Il sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa “Sotto il Tuo Balcone” come modo per far conoscere Messina ancora di più tramite le architetture dei palazzi storici. «L’idea è vincente e serve a portare all’attenzione cose delle nostra città che non sappiamo. L’idea di Sotto il Tuo Balcone si ispira a Romeo e Giulietta e sarà un percorso in cui chiunque può conoscere Messina con un momento artistico. Ci sono cose in città che non conosciamo ed è bene vivere anche questi momenti per capire la storia artistica e culturale di Messina» – ha spiegato.

Anche l’assessore Enzo Caruso ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa. «Quando le idee sono condivise e si fa rete, le cose riescono alla grande. Noti attori daranno vita a scenografie che costringeranno i messinesi ad alzare gli occhi al cielo. Le performance dureranno circa sei minuti. La fine del percorso sarà all’Università in cui ci saranno due performance sulla scalinata: prima Marco Antonio e poi Medea» – ha dichiarato.

Parlando di balconi, non mancheranno le serenate. Nei prossimi giorni verranno resi noti ulteriori dettagli sull’itinerario.

«Al Palazzo dei Leoni, la Sala Consiglio ha un ballatoio con tanti balconi e gli attori si affacceranno da una parte e dall’altra. Con le foto che verranno scattate e condivise sui social, Messina avrà una grandissima visibilità: facciamo queste cose per la gente» – ha concluso l’assessore.

L’importanza della sinergia

Il prorettore dell’Università degli Studi di Messina Antonino Germanà si è detto entusiasta dell’idea. «L’idea è semplice, interessante e ben strutturata. Far conoscere Messina facendo rivivere i nostri palazzi storici e farla conoscere alle persone con performance artistiche è davvero bello. La scalinata dell’Università si presta tantissimo per eventi del genere e per “Sotto il Tuo Balcone” farà da platea e da palco per i nostri ospiti. La cosa più importante è la sinergia con tutti gli enti del territorio. Queste iniziative sono il cuore di questa attività strategica» – ha spiegato.

Presente alla conferenza stampa di presentazione anche la Dirigente del Liceo Maurolico di Messina Giovanna De Francesco che ha dichiarato di aver accolto il progetto con grande entusiasmo perchè la scuola lavora tanto sul senso di appartenenza alla città. «Scopriremo la città anche attraverso gli occhi dei ragazzi. Andiamo sempre di fretta, sarà bello alzare gli occhi al cielo» – ha concluso.

(20)