Soft e hard skills per il mondo del lavoro: come partecipare ai workshop al Palacultura di Messina

Prosegue il “Viaggio al centro delle competenze” organizzato dal Comune di Messina, nell’ambito del progetto “YoungME” per aiutare i giovani ad acquisire le soft e hard skills che servono per accedere al mondo del lavoro: in programma il 27 e 28 novembre 2023 due mattinate di workshop gratuiti al Palacultura “Antonello” con associazioni e realtà attive nella città dello Stretto.

Dopo il primo incontro con il prof/influencer Vincenzo Schettini de “La Fisica che ci piace” si entra nel vivo del “Viaggio al centro delle competenze”, l’iniziativa voluta e ideata dall’assessore alle Politiche Giovanili, Liana Cannata, che prevede una due giorni di workshop organizzati da associazioni e realtà appartenenti a vari settori e attive nel territorio messinese. Obiettivo dell’evento è offrire ai partecipanti un’opportunità per acquisire o arricchire le competenze e stabilire connessioni con il tessuto socio-economico cittadino.

Come partecipare ai workshop al Palacultura di Messina

I workshop del “Viaggio al centro delle competenze” si svolgeranno al Palacultura “Antonello” di Messina il lunedì 27 e martedì 28 novembre 2023, di mattina, dalle ore 9.00 alle 13.30. Saranno presenti, tra gli altri, associazioni culturali, teatrali, imprenditoriali, ma anche Radio Zenith, l’Università di Messina e UniPegaso.

I workshop saranno in totale 26 e saranno mirati allo sviluppo di competenze e ad informare sulle opportunità di lavoro in diversi settori e sono indirizzati in particolare ai giovani, studenti e non. I partecipanti avranno l’occasione di interagire con le realtà giovanili più attive nel territorio messinese per approfondire argomenti cruciali per la crescita professionale dei giovani. Al termine di ciascun workshop, verrà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione in formato digitale.

Previste in totale 800 presenze. Per partecipare ai workshop occorre registrarsi sul portale YoungME del Comune di Messina.

Il programma dei 26 workshop

