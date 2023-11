Prof. Schettini de “La fisica che ci piace” a Messina per un “Viaggio al centro delle competenze”

Un “Viaggio al centro delle competenze”, per aiutare i giovani di Messina a orientarsi nel mondo del lavoro, sviluppare al meglio le proprie skills e interfacciarsi con le realtà attive nella città dello Stretto. A dare il via, il 15 novembre 2023, un incontro con il prof. Vincenzo Schettino, docente e influencer de “La fisica che ci piace”.

È stato presentato stamattina a Palazzo Zanca, l’evento “Viaggio al centro delle competenze” nell’ambito del progetto pluriennale YoungMe del Comune di Messina, promosso dall’assessore alle politiche giovanili Liana Cannata. L’iniziativa si svolgerà in tre giornate: il 15 e poi il 27 e 28 novembre 2023 al Palacultura ”Antonello” di Messina.

A introdurre il progetto e presentare l’ospite speciale, il sindaco di Messina, Federico Basile: «Lo spirito di quello che stiamo cercando di fare – ha spiegato – è entrare sempre di più in contatto col mondo dei giovani. Ora ve lo possiamo svelare, “Viaggio al centro delle competenze” vedrà presente l’influencer Vincenzo Schettini, prof. de “La fisica che ci piace”». Con oltre 1 milione di follower su Instagram e TikTok, 508mila iscritti al suo canale YouTube, Vincenzo Schettini è un professore di fisica che dal 2017 ha iniziato a fare divulgazione sui social calando la scienza nel quotidiano e spiegandola in maniera semplice ai suoi “studenti virtuali”.

La parola è poi passata all’assessore alle Politiche Giovanili, Liana Cannata: «L’idea – ha aggiunto – è creare politiche che siano strutturali nel tempo. Saranno tre giornate che partono con. Il prof schettini. Sarà un viaggio all’interno delle competenze, vogliamo fornire ai giovani gli strumenti per orientarsi, informarsi all’interno del proprio territorio, partendo da quello che già esiste. Ci saranno dei workshop ad hoc, che spazieranno tra diverse professioni, workshop dedicati a come preparare un curriculum, come comportarsi a un colloquio di lavoro, e così via. L’obiettivo è dare ai giovani gli strumenti per affrontare il mondo e la vita quotidiana».

L’evento è indirizzato ai ragazzi delle quinte classi delle scuole superiori, ma non solo, e sarà possibile prenotarsi a breve attraverso un link che sarà pubblicato sul sito del Comune di Messina. Sarà strutturato su tre giorni, che si svolgeranno al Palacultura “Antonello”. Il primo prevede l’incontro con il prof. Schettino, famoso sui social per le sue lezioni di fisica, e la presenza di alcuni info point. Il 28 e 29 novembre saranno invece dedicati al vero e proprio viaggio al centro delle competenze, tra soft e hard skills. Saranno previsti workshop e laboratori di diverso tipo, finalizzati all’orientamento nel mondo del lavoro, ad aiutare i giovani a capire quali sono le competenze necessarie anche in base alle proprie attitudini e ai propri interessi.

