Soccorriamoli Onlus. Anche a Messina l’ambulanza veterinaria per cani e gatti

È attiva anche a Messina l’ambulanza veterinaria dell’Associazione Soccorriamoli Onlus, da tempo impegnata sul territorio per trasportare cani e gatti malati o feriti dal veterinario. In questo periodo di quarantena disposto per il contenimento del coronavirus, il servizio dei volontari non si ferma, ma prosegue assicurando il rispetto delle norme di sicurezza disposte a livello nazionale e locale.

Chi dovesse avere bisogno di portare il proprio amico a quattro zampe d’urgenza in un ambulatorio potrà, dopo aver contattato il proprio veterinario di fiducia, chiamare l’Associazione Soccoriamoli Messina Onlus al numero 347-7215449 attivo 24 ore su 24. Una volta indicato ai volontari l’indirizzo presso cui passare a prendere l’animale e quello del veterinario, loro si occuperanno del trasporto. L’Associazione è formata da Volontari Soccorritori, con il supporto logistico dell’ambulanza veterinaria per il trasporto urgente.

Per quel che riguarda, nello specifico, le misure di contenimento del coronavirus, l’Associazione Soccorriamoli Messina Onlus sottolinea che, i volontari indosseranno mascherine e guanti, manterranno la distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo dalle persone con cui entreranno in contatto. Nel caso in cui questo, per qualsiasi motivo, non dovesse essere possibile, comunicano dall’Associazione «è fatto obbligo agli operatori volontari la sospensione immediata dell’intervento ed il rientro alla sede senza indugio».

Si ricorda che nessun civile, quindi neanche il proprietario, può accompagnare l’animale a bordo dell’ambulanza.

Il servizio rientra tra quelli elencati sul sito Messina a domicilio per l’emergenza coronavirus.

