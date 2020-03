Messina a domicilio. Online la mappa di chi consegna la spesa a casa, ma non solo

È ufficialmente online Messina a domicilio, il nuovo portale dedicato alle attività e ai negozi, come supermercati, farmacie o pizzerie, ma non solo, che effettuano consegne a casa. Chi ha bisogno di fare la spesa, ordinare cibo d’asporto o far riparare la caldaia rotta, può consultare l’elenco reso disponibile da questa nuova piattaforma ideata apposta per rispondere all’emergenza coronavirus.

La creazione del nuovo portale era stata anticipata qualche giorno fa da Alberto Palella, presidente di Confesercenti, che oggi ne annuncia la messa online. Questo il messaggio che si legge sulla home page del sito, riassuntivo dello spirito dell’iniziativa: «Allo scopo di fornire un servizio ai messinesi, in un momento in cui l’imperativo è di restare a casa per provare a contenere l’avanzata del Coronavirus, nasce il sito web Messina a domicilio».

Come funziona Messina a domicilio

Il nuovo portale è nato grazie alla collaborazione tra Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e Confimprese Messina e nasce per informare la cittadinanza su quali sono gli esercizi commerciali che effettuano consegne a domicilio in questo periodo.

Accedendo a Messina a domicilio è già possibile consultare l’elenco suddiviso per categoria in ordine alfabetico delle attività commerciali che si sono registrate ed è possibile, inoltre, consultare la mappa interattiva per trovare il negozio più vicino a casa.

Il portale è diviso in sei sezioni:

alimentari;

ristorazione;

farmacie;

riparazioni;

animali;

varie.

Nella categoria “varie” rientrano altri servizi come quelli di idraulici o meccanici, che possono essere utili ma che non rientrano propriamente nelle altre categorie.

Messina a domicilio non consente di effettuare ordini direttamente sul sito, ma fornisce tutti i contatti dei negozi e delle attività che si sono registrate. Se, per esempio, voglio fare la spesa, posso quindi cercare nella categoria “alimentari” il mio supermercato di fiducia o quello più vicino a casa mia, segnarmi il numero di telefono e contattarlo per ordinare ciò che mi serve.

Il sito è disponibile a questo link.

Sono il titolare di un’attività e mi voglio registrare: come faccio?

Le aziende che vogliano registrarsi alla piattaforma perché effettuano consegne a domicilio devono semplicemente compilare un modulo disponibile a questo link.

