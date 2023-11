Smart parking a Messina: arrivano i sensori che ti dicono dove parcheggiare

Cinquemila sensori a Messina per individuare i parcheggi liberi e segnalarli agli automobilisti tramite app: nella città dello Stretto arriva lo Smart Parking e si comincia con l’installazione in via dei Mille. Soddisfatto il sindaco, Federico Basile: «Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione tecnologica che consentirà a Messina di fare un salto nel futuro, contribuendo ad innalzare il livello della qualità della vita».

Ve ne avevamo già parlato qualche settimana. A settembre 2023 è stata aggiudicata la gara d’appalto indetta da ATM Spa per la “Realizzazione di un Sistema di Smart Parking per il controllo degli stalli su strada del centro urbano della Città di Messina”. Ad occuparsi dei lavori è stata la ditta ATI TMP S.R.L. – TELEREADINGS .R.L., per un importo di aggiudicazione di 1.264.216,21euro, oltre IVA. In sostanza, grazie al nuovo sistema di Smart Parking, gli automobilisti messinesi avranno la possibilità di sapere in anticipo, tramite app, quali parcheggi sono liberi e quali occupati. Questo consentirà di ridurre i tempi per trovare posteggio, il consumo di benzina e le emissioni di CO2 nell’aria.

A commentare l’avvio dei lavori, il sindaco Federico Basile: «Dopo la sperimentazione avviata a Venezia – scrive sui social –, Messina è la seconda città d’Italia a dotarsi di un sistema di “parcheggio intelligente. Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione tecnologica che consentirà a Messina di fare un salto nel futuro, contribuendo ad innalzare il livello della qualità della vita. Siamo fieri ed orgogliosi di questo progetto, nel quale abbiamo creduto sin da subito, consapevoli dei benefici che apporterà alla viabilità cittadina e più in generale alla vivibilità della nostra città». I primi sensori sono stati installati all’interno delle strisce blu di via dei Mille, ma saranno in totale 5000.

Loading... ×

(36)