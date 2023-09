Un’app per trovare parcheggio a Messina: aggiudicata la gara per lo Smart Parking

Lo Smart Parking si prepara ad arrivare a Messina, con un’app che aiuterà gli automobilisti a trovare parcheggio. È stata aggiudicata nei giorni scorsi la gara lanciata dall’ATM Spa con l’obiettivo di snellire il traffico nella città dello Stretto, riducendo i tempi necessari a trovare uno stallo di sosta libero e, naturalmente, le emissioni di CO2. Vediamo tutti i dettagli.

A giugno 2023 l’ATM Spa ha lanciato l’appalto per la “Realizzazione di un Sistema di Smart Parking per il controllo degli stalli su strada del centro urbano della Città di Messina”. L’importo a base di gara era di 1.444.818,52 euro. Il 20 settembre 2023, l’Azienda per il Trasporto pubblico locale della città dello Stretto ha pubblicato l’esito della procedura. L’appalto per lo smart parking a Messina è andato alla società ATI TMP S.R.L. – TELEREADINGS .R.L., che ha offerto un ribasso pari al 12,5% sull’importo posto a base di gara, per un importo di aggiudicazione di 1.264.216,21euro, oltre IVA.

«L’intervento – si legge nel bando – intende affrontare in modo sinergico il problema della gestione delle ZTL in centro urbano migliorando i servizi di offerta e gestione dei parcheggi su strada, riducendo il traffico parassita, ottimizzando i tempi di sosta contrastando, allo stesso tempo, l’evasione del pagamento della tariffa».

Smart parking a Messina: il progetto

Il progetto per lo smart parking a Messina prevede la fornitura e l’installazione di un sistema composto da:

sensori di campo annegati nell’asfalto e sensori video montati su palo;

pannelli indicatori;

gateway ed infrastruttura di rete;

piattaforma di gestione e controllo;

app cliente.

A questo link tutta la documentazione di gara.

(37)