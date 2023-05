Sicurezza stradale: in arrivo a Messina 4 nuovi semafori a richiesta. Ecco dove saranno

Installare quattro nuovi semafori a richiesta per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali di Messina nelle zone a maggior rischio, in cui si sono verificati più incidenti nel corso degli ultimi anni: questo quanto previsto dalla Delibera di Giunta numero 266 del 19 maggio 2023. Vediamo in quali strade della città dello Stretto saranno posizionati e a quanto ammontano le risorse a disposizione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha destinato con decreto un totale di 13.500.000,00 euro per il finanziamento dei “Programmi di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni” da realizzare nei 14 “Grandi Comuni”. Tra questi, anche quello di Messina, cui è stato assegnato un importo pari a 288.865,00 euro. Palazzo Zanca ha quindi inviato al MIT una proposta di progetto, che è stata accettata in quanto ritenuta il linea con gli obiettivi del decreto ministeriale. Con queste risorse il Comune di Messina installerà quindi quattro nuovi semafori a chiamata.

Come si legge nella delibera di Giunta, la scelta dell’intervento deriva dalla constatazione che «il fattore umano è il principale fattore di rischio degli incidenti e, in particolare, quello dei conducenti dei veicoli che non rispettano i limiti di velocità e la precedenza ai pedoni negli attraversamenti pedonali, ma anche quando guidano distrattamente (ad esempio, consultando lo smartphone) o in condizioni psico-fisiche alterate».

Nuovi semafori a richiesta a Messina: ecco dove saranno

I quattro nuovi semafori a chiamata previsti per Messina, si troveranno in specifiche aree individuate dal Comune sulla base dei dati a disposizione riguardanti gli incidenti stradali che hanno coinvolto i pedoni negli ultimi anni.

Di seguito, le zone interessate:

viale Gazzi , nel tratto immediatamente a valle della tangenziale stradale e dell’omonimo svincolo, compreso tra due intersezione semaforizzate distanti tra loro circa 500 metri;

, nel tratto immediatamente a valle della tangenziale stradale e dell’omonimo svincolo, compreso tra due intersezione semaforizzate distanti tra loro circa 500 metri; via Garibaldi , nel tratto davanti a Piazza Unione Europea (Piazza Municipio) e a Largo Minutoli e compreso tra due intersezioni semaforizzate distanti tra loro 560 metri;

, nel tratto davanti a Piazza Unione Europea (Piazza Municipio) e a Largo Minutoli e compreso tra due intersezioni semaforizzate distanti tra loro 560 metri; via Garibaldi , nel tratto antistante alla Chiesa di San Giuliano, compreso tra due intersezioni semaforizzate distanti tra loro 450 metri, e a circa 830 metri da Largo Minutoli di cui al punto precedente;

, nel tratto antistante alla Chiesa di San Giuliano, compreso tra due intersezioni semaforizzate distanti tra loro 450 metri, e a circa 830 metri da Largo Minutoli di cui al punto precedente; Via Consolare Pompea, in località “Pace”, nel tratto in rettilineo antistante al parco giochi e ai campi di calcetto.

Altri interventi finalizzati a garantire la sicurezza stradale dei pedoni a Messina rientrano invece in altri progetti, come “Messina città accessibile e inclusiva” che prevede la messa in sicurezza di percorsi pedonali e l’abbattimento delle barriere architettoniche in vaste aree del centro urbano compreso tra Tremestieri e Ganzirri, Nei consueti appalti di manutenzione, adeguamento e miglioramento della segnaletica stradale rientrano invece interventi riguardanti i sistemi di illuminazione e segnalazione degli attraversamenti pedonali, mediante interventi sulla segnaletica verticale ed orizzontale.

Tutta la documentazione è disponibile a questo link.

