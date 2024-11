Siciliane d’Oriente: al Bisazza di Messina il cortometraggio sue tre grandi donne

Presentato ieri nell’Aula Magna dell’Istituto “Felice Bisazza” “Siciliane d’Oriente”. Si tratta di un percorso di formazione e studio sfociato in un Cortometraggio realizzato nel’ambito del Progetto “SIAE- PER CHI CREA” Edizione 2023 Bando 2- Formazione e Promozione culturale nelle scuole – Settore Cinema – Istituto d’Istruzione Superiore “Felice Bisazza”.

Tre storie di donne che hanno rivolto lo sguardo su Messina e sulle Bellezze del suo territorio.

Siciliane d’Oriente: tre storie al femminile

Il progetto ha coinvolto gli studenti e le studentesse dell’Istituto “Felice Bisazza” . Questi ultimi hanno potuto approfondire le figure di tre donne che, in tempo diversi, hanno avuto un legame con Messina. Le donne sono: l’Annunciata, Eustochia Calafato e Monica Vitti. Donne che sono espressione della Sicilia d’Oriente e che, andando oltre il tempo e lo spazio, sono diventate figure universali.

Tre storie al femminile che sono state raccontate e rese attuali attraverso il linguaggio cinematografico, con il Cortometraggio “Siciliane d’Oriente” che sarà proiettato oggi, 28 novembre 2024 alle ore 16.30 nell’Aula Magna dell’Istituto “Felice Bisazza”.

Il progetto “Siciliane d’Oriente”, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Bisazza Giovanna Messina, è stato coordinato dalla docente Dalila Tassone e dal regista Salvo Presti che hanno guidato gli studenti e le studentesse coinvolti nel progetto, in un viaggio ideale e reale nei luoghi delle tre protagoniste di “Siciliane d’Oriente”.

Alla scoperta delle tre figure

I ragazzi hanno conosciuto le tre figure con percorsi di formazione e studio, master class, seminari e attività affini. A condurli in un meraviglioso viaggio nel tempo, tre guide di eccezione: il critico d’arte Gioacchino Barbera per l’Annunciata di Antonello da Messina, la scrittrice siciliana Giusy Sciacca per Eustochia Calafato ed il professore del Cospecs dell’Università di Messina Dario Tomasello per Monica Vitti a Messina.

Gli studenti e le studentesse coinvolti nel percorso realizzato nell’ambito del Progetto si sono immersi nei tempi e nei posti che hanno visto protagoniste le tre figure che hanno ispirato il Cortometraggio. I ragazzi hanno avuto la guida di tutor come Silvia Ingrillì, Claudia Terranova, Maria Sorace, Claudia Bianco e Antonella Ligato.

Hanno visitato:

Palazzo Abatellis a Palermo dove è conservato il dipinto dell’Annunciata di Antonello,

la casa natale di Eustochia Calafato lungo il viale Annunziata

il Monastero di Montevergine a Messina,

la zona nei pressi dell’Orto Botanico di Messina dove si trovava l’appartamento in cui visse durante l’infanzia la grande attrice Monica Vitti.

Siciliane d’Oriente: un progetto di alta valenza educativa

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Superiore “Felice Bisazza” Giovanna Messina ha evidenziato: «“Siciliane d’Oriente” è un progetto dall’alta valenza educativa. È un intenso percorso che ha come obiettivo principale, per le nuove generazioni, la riscoperta di figure femminili che, in tempi diversi e da diverse prospettive, hanno guardato la straordinaria bellezza della città di Messina».

Ha poi proseguito: «in un tempo in cui i giovani sono destinatari passivi di migliaia di immagini frammentate e spesso non elaborate “Siciliane d’Oriente” ha puntato l’attenzione su un cammino di consapevolezza critica. Ha scelto immagini del femminile legate a Messina e al contempo cariche di valore simbolico e artistico e soprattutto generatrici di bello inteso come chiave di crescita e di alterità».

Il regista Salvo Presti ha aggiunto: «l’Annunciata, Eustochia Calafato e Monica Vitti hanno in comune il fatto di essere volti generati nella Sicilia d’Oriente. Inoltre, hanno attraversato il tempo e lo spazio, sono divenute universali incarnando nelle fibre delle loro stesse immagini il Femminile e le sue declinazioni culturali. Tre ponti di Bellezza sublime tra Amore e Morte, tra Luce e Lutto. Abbiamo realizzato tre ritratti di forma cinematografica per tre donne la cui immagine si è fatta icona universale, simbolo, segno di passaggio fra cielo e terra, tra visibile e invisibile».

Nel Cortometraggio tre attrici sono la voce guida che le ragazze sentono misteriosamente mentre escono di casa per andare a scuola. Le attrici sono: Cinzia Maccagnano, che legge il brano “Annunciazione, (le parole dell’Angelo)” di Rainer Maria Rilke, un poemetto pubblicato nel 1902 nella raccolta intitolata “Libro delle immagini”; Anna Ricciardi è la voce di Esmeralda Calafato che legge il brano “Passeremo tutti” dalla prefazione alla raccolta “Da due libri” e la lirica “Come spostando pietre geme ogni giuntura, riconosco l’Amore dal dolore” di Marina Cvetaeva. Infine la voce di Monica Vitti è interpretata da Maria Domenica Terranova che legge brani tratti dall’autobiografia dell’attrice “Il letto è una rosa”.

La regia del Cortometraggio è firmata da Salvo Presti insieme al filmmaker Emanuele Torre. Le tre ragazze impegnate nel Corto sono Alessia Fornaro (Annuciata) Marika Bertuccelli (Monica Vitti) e Chiara Smidile (Eustochia Calafato). Suono in presa diretta e backstage: Dario Giordano, Natalia Castagna, Giulia Signorino e Rosita Segreto. Promozione e comunicazione a cura di COMUNICAMI.

Le Siciliane d’Oriente

L’Annunciata conservato nella galleria regionale di Palazzo Abatellis di Palermo è un dipinto a olio su tavola di Antonello da Messina. E’ la rappresentazione di una figura dalle mille interpretazioni artistiche, simboliche, storiche, filosofiche e teologiche.

Eustochia Esmeralda Calafato, la Santa di Messina, unico esempio al mondo di un corpo incorrotto. A quasi sei secoli di distanza, ancora oggi conservato in una teca di vetro, in posizione eretta, nel Monastero di Montevergine di Messina

Monica Vitti, ha trascorso i primi dieci anni della sua vita in riva allo Stretto.

