Sicilia, via libera alla dose “booster” del vaccino anti-covid per gli over 16

Anche in Sicilia chi ha compiuto 16 anni potrà ricevere la dose “booster” del vaccino anti-covid. Insieme agli over 16 potranno ricevere la terza dose anche i soggetti fragili tra i 12 e i 15 anni. A comunicarlo è la Regione Siciliana, in una nota in cui spiega come funziona, con o senza prenotazione.

Dopo l’apertura agli under 40 e l’avvio delle vaccinazioni pediatriche, anche in Sicilia si compie un ulteriore step per il progredire della campagna vaccinale contro il coronavirus. Anche chi ha dai 16 ai 18 anni – e i soggetti fragili tra i 12 e i 15 anni –, adesso, potranno ricevere la dose “booster” (terza per chi ha ricevuto due dosi di Pfizer, Moderna o AstraZeneca, seconda per chi invece ha fatto il monodose Johnson & Johnson) se sono passati almeno cinque mesi dal completamento del ciclo primario.

Ma come fare per ricevere la terza dose? Per ricevere la dose “booster” è possibile sia recarsi direttamente presso gli hub vaccinali della propria città (come l’hub della Fiera di Messina), sia effettuare prima la prenotazione tramite la piattaforma del Governo, accessibile a questo link.

Attualmente, in Sicilia sono state eseguite 7.988.279 somministrazioni. Ieri, 27 dicembre, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha sottolineato l’importanza di sottoporsi anche alla terza dose: «Noi ci organizziamo per rafforzare, anzi raddoppiare, tutti i servizi territoriali, ma i cittadini devono darci una mano, accelerando con la terza dose e soprattutto con le nuove vaccinazioni, per chi ancora non ne ha fatto neppure una». I nuovi casi registrati sull’Isola il 27 dicembre sono stati 2.087.

