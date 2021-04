Sicilia, quali sono i 24 comuni “covid free” della provincia di Messina

Aumentano ancora i contagi da coronavirus in Sicilia, ma in provincia di Messina ci sono 24 Comuni covid-free. Mentre oltre un centinaio di territori della regione sono in zona rossa, alcuni registrano attualmente zero positivi. Vediamo quali sono nell’ambito della Città Metropolitana.

Ieri, giovedì 15 aprile, si sono registrati in Sicilia 1.450 casi di covid-19, così distribuiti tra le province dell’Isola: 95 ad Agrigento; 87 a Caltanissetta; 475 a Catania; 52 ad Enna; 122 a Messina, 315 a Palermo, 40 a Ragusa; 165 a Siracusa; 99 a Trapani. Visto l’aumento di nuovi positivi, l’ipotesi al vaglio in queste ore è quella di rendere la Sicilia zona rossa per le prossime due settimane, ma indicazioni ufficiali in tal senso arriveranno solo dopo la Cabina di Regia prevista per la giornata di oggi.

Ma se da un lato i contagi da coronavirus in Sicilia appaiono in aumento, così come le zone rosse locali (come indicato dalla mappa condivisa dalla Protezione Civile Regionale), ci sono, ad oggi, Comuni covid-free che registrano attualmente zero positivi. Ecco quali sono quelli in provincia di Messina:

Acquedolci;

Ali;

Casal Vecchio Siculo;

Castel di Lucio;

Condrò;

Frazzanò;

Gallodoro;

Leni;

Militello Rosmarino;

Mirto;

Mongiuffi Melia;

Montagnareale;

Motta D’affermo;

Pagliara;

Pettineo;

Roccafiorita;

San Piero Patti;

San Salvatore di Fitalia;

Santa Domenica Vittoria;

Santa Marina Salina;

Santo Stefano Camastra;

Savoca;

Tripi;

Ucria.

(48)