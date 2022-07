Sicilia, Leroy Merlin cerca architetti ma non solo: come candidarsi al lavoro

Leroy Merlin, azienda francese specializzata in bricolage, edilizia e arredo, sta per aprire (in autunno) un nuovo punto vendita in Sicilia, nella zona industriale di Catania, e offre lavoro a 150 persone da assumere con contratti a tempo determinato e indeterminato, sia part time sia full time. In modo particolare, Leroy Merlin cerca venditori esperti con competenze ed esperienze per realizzare i progetti dei clienti che vogliano ristrutturare, rinnovare, decorare la propria abitazione o il proprio esercizio commerciale.

Lavoro Leroy Merlin

In particolare l’azienda, che ha già un punto vendita a Belpasso, cerca:

architetti

ingegneri

interior designer e arredatori

agronomi e vivaisti

venditori con esperienza nei settori di elettricità e idraulica

geometri esperti di cantiere

I requisiti:

laurea o diploma di scuola superiore in uno dei settori su elencati;

in uno dei settori su elencati; solida esperienza di vendita maturata all’interno di show-room o presso rivenditori specialisti di settore;

maturata all’interno di show-room o presso rivenditori specialisti di settore; elevate capacità di relazione, cortesia, ascolto e servizio ai clienti con competenze costantemente aggiornate, volte a soddisfare e fidelizzare i clienti;

e servizio ai clienti con competenze costantemente aggiornate, volte a soddisfare e fidelizzare i clienti; cura e precisione nell’esposizione dei prodotti e delle informazioni per i Clienti;

nell’esposizione dei prodotti e delle informazioni per i Clienti; disponibilità, collaborazione e lavoro in team ;

; attitudine all’apprendimento, all’aggiornamento continuo in coerenza con le evoluzioni omnicanali del mercato.

A questo link i moduli per candidarsi al lavoro.

