Sicilia, dalla Regione 10 milioni di euro per comparto ricettivo e ristorazione

La Regione Siciliana stanzia altri fondi per sostenere il comparto ricettivo e il settore della ristorazione in Sicilia. Si tratta di finanziamenti per un totale di 10 milioni di euro, che si sommano agli altre risorse già attivate nei mesi scorsi.

I fondi destinati anche al comparto della ristorazione sono stati stanziati con Decreto dell’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao. Il primo stanziamento, pari a circa la metà della cifra complessiva, era stato impegnato da Irfis (Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A.) nell’arco di appena tre mesi.

«Le nuove risorse per le aziende – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – dimostrano ancora una volta il nostro impegno nel restare al fianco degli imprenditori e delle comunità siciliane. Allo stesso tempo, i recenti risultati raggiunti da Irfis, la banca della Regione, dimostrano che può ormai essere considerata, a tutti gli effetti, una struttura al servizio delle imprese siciliane».

