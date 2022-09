Sicilia, borse di dottorato: dalla Regione oltre 3 milioni di euro

Saranno 60 le borse di studio regionali per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca nelle Università della Sicilia. A comunicarlo la stessa Regione Siciliana che stanzierà 3,8 milioni di euro. «Si tratta – si legge nella nota – di un intervento dell’importo complessivo di 3,8 milioni di euro, grazie a fondi della programmazione Fse+ 2021/2027 (appena approvata dall’Ue), destinato agli atenei della Sicilia per l’anno accademico 2022/2023». L’obiettivo è rafforzare l’offerta dell’alta formazione post laurea in Sicilia, supportando i dottorati di ricerca nelle aree disciplinari coerenti con la “Strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente”, per con­sentire un utilizzo più efficiente dei Fondi Strutturali e un incremento delle sinergie tra le differenti politiche comunitarie, nazionali e regionali, nonché tra investimenti pubblici e privati.

Borse di dottorato: come fare domanda

Per il potenziamento delle borse di dottorato le Università della Sicilia (statali e non statali), riconosciute dal MIUR, potranno presentare domanda entro e non oltre il 30 settembre al Dipartimento Istruzione all’indirizzo: dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it

Il numero di borse regionali aggiuntive, ciascuna del valore massimo complessivo di circa 64 mila euro e di durata triennale, verrà attribuito a ciascun ateneo sulla base del numero degli studenti iscritti nell’anno accademico 2020/2021. I destinatari delle proposte progettuali sono i laureati, nati o residenti in Sicilia, utilmente classificati nella graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l’A.A. 2022/2023, i quali devono avere un’età non superiore a 35 anni al momento della domanda di partecipazione al concorso di dottorato.

A questo link l’avviso completo.

