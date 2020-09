Settimana Europea della Mobilità: a Messina pedalate e idee “green”. Il programma

Dal 16 al 22 settembre anche a Messina si svolge la 19esima edizione della Settimana Europea della Mobilità. Una sette giorni dedicata alla sostenibilità, alle passeggiate in bici e al riciclo creativo.

Il tema di questa nuova edizione è “Emissioni zero, mobilità per tutti” con l’obiettivo “carbon neutral” entro il 2050, così come dichiarato da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea durante il Green Deal europeo.

A Messina la Settimana Europea della Mobilità

Il Comune di Messina aderisce alla Settimana Europea della Mobilità, l’ultima volta era successo nel 2017) in sinergia con ACMe e Bike Therapy.

Le forme di adesione sono tre: iniziative per la EMW; chiusura di un tratto durante la mobilityweek e un’opera permanente (inaugurazione di un nuovo tratto ciclabile e di unazona a traffico limitato).

Tutto il programma della Settimana Europea della Mobilità a Messina:

Mercoledì 16

09:00 – 12:30 a Piazza Cairoli: Apertura della settimana della mobilità sostenibile: Il Digitale a supporto della mobilità per il cittadino. Presenti le istituzioni competenti;

18:00 – 20:00 ACMe – Pedalata libera sull’anello Ciclabile (più giri): Un anello per asfaltare l’arroganza, una birra per ricaricarci e ripartire.

Giovedì 17 17:30 – 19:30 a Piazza Unione Europea: La Bicicletta strumento di Educazione ambientale: Pedalata ecologica con Puli-AMO Messina

Venerdì 18 16:30 – 20:00: SìCYCLE e Ciclofficina Popolare in piazza con dimostrazione per una corretta manutenzione base per la Bicicletta;

16:30 – 20:00: E-Tires (riciclo creativo) esposizione di articoli fatti con scarti di bicicletta e dimostrazione;

18:00 – 21:00 alla Libreria Colapesce: Presentazione libro “Metafora” Daniele Vallet.

Sabato 19 08:00 – 14:00: Pedalata Mtb Sicily Neofiti Mtb partenza Fontana Paradiso;

10:00 a Piazza Cairoli – MeSmart: Il digitale a supporto della mobilità per la città. Presentazione progetto;

10:00 a Piazza Cairoli – Esposizione e test drive di mezzi di trasporto elettrici;

14:30 – 20:00 Bike Terapy – Forest Bathing Sicilia – FuoriLuogo: Pedalata e Immersione in Natura tra Messina e Capo Peloro;

16:30 – 20:00 (durante la notte) SìCYCLE e Ciclofficina 19 -20 Settembre 2020 dalle 16:30 alle 20:00 a Piazza Cairoli;

16:30 – 20:00 (durante la notte) e-Tires riciclo creativo con copertoni e camere d’aria 19 -20 Settembre 2020 dalle 16:30 alle 20:00 a Piazza Cairoli.

Domenica 20 08:00 – 20:00: Chiusura al traffico del V.le San Martino tra Piazza Cairoli e V.le Santa Cecilia;

09:00 – 13:30: Pedalata con Bike Therapy + Bionergetica;

10:00 – 12:30: Corso di sicurezza stradale per bambini e adulti con percorso ad ostacoli da fare insieme;

18:00 – 20:00 a Piazza Cairoli: ACMe – Pedalata libera, aperta a tutti.

Lunedì 21 09:30: Iniziative per la mobilità sostenibile, il progetto Bike to Work.

Martedì 22 09:00 a Palazzo Zanca-Salone delle Bandiere: La pianificazione della città nella direzione della sostenibilità. In Italia In Italia sono 60 le città ad aderire al programma della 19esima edizione della Settimana Europea della Mobilità. Si promuovono sistemi di mobilità puliti e inclusivi, con meno traffico e una migliore qualità della vita. Il Ministero dell’Ambiente coordina e supporta le iniziative e gli eventi organizzati da Comuni e associazioni.

(17)