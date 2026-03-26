Servizio Civile Cesv Messina: venerdì 27 marzo incontro tra enti e giovani

L’appuntamento per gli aspiranti candidati ai 26 posti dei 4 progetti di Servizio CIvile Universale (SCU) e del CESV Messina è per venerdì 27 marzo dalle ore 26:30 alle 19:30. L’incontro si svolgerà nella sede del Centro Servizi (via Salita Cappuccini 31, Messina). Si tratta di uno spazio di incontro per la partecipazione di tutti gli enti coinvolti.
La giornata vedrà la partecipazione dei responsabili delle associazioni coinvolte, ai quali si potranno porgere tutte le domande del caso, dalla sede al tipo di attività previste. E dalle ore 17:30 alle ore 18:30 ci sarà una presentazione frontale con slides.
Progetti Servizio Civile Cesv Messina
Alla parte di presentazione delle slide, gli aspiranti volontari della provincia potranno partecipare nelle tre sedi decentrate di Milazzo, (CESV Messina, via S. Marco 154), Ficarra (Assome, piazza Umberto I) e Sant’Agata di Militello (Associazione Siciliana Leucemia, via Puglie 14). Le tre sedi saranno infatti collegate con la sede di Messina così da favorire i giovani che vivono lontano dal capoluogo.
L’incontro è pensato appositamente per gli aspiranti candidati a prestare Servizio Civile in uno dei 4 progetti. Inoltre, è organizzato in tempo utile per fornire ogni chiarimento in vista della candidatura formale che deve aver luogo entro le ore 14:00 di giorno 8 aprile.
Di seguito un breve riepilogo dei 4 progetti SCU del CESV:
- Per il programma Diritti in Rete “Giovani e Volontariato per Comunità Inclusive” il progetto “Ri-generazioni Civiche” si propone di promuovere azioni concrete di cittadinanza attiva, educazione civica e rigenerazione. Due le sedi (Messina, via Salita Cappuccini n. 31, e Milazzo, via San Marco n. 154, adiacente Chiesa San Marco) e quattro i posti disponibili.
- È riferito al programma Inclusivity & Diversity Plan il progetto “Connessioni di cura – Accesso, Assistenza e Inclusione nei Nebrodi”. Ha l’obiettivo di contribuire a garantire il diritto alla salute per le persone ammalate e non autosufficienti nei comuni montani e rurali dei Nebrodi. Si propone di attivare un servizio di trasporto protetto e assistenza sociosanitaria. Sei posti disponibili e due sedi (Associazione Siciliana Leucemia, Via Puglie, Sant’Agata di Militello, e AssoMe, Piazza Umberto I, Ficarra).
Altri progetti
- Afferente al programma Inclusivity & Diversity Plan anche il progetto “Inclusione, Diritti ed Empowerment per combattere le fragilità”. Promuove azioni coordinate di riabilitazione socioeducativa, empowerment individuale, orientamento informativo e rafforzamento della rete di prossimità. Otto posti disponibili e due sedi (entrambe a Messina, Associazione 7000, via Monsignor Gaetano Grano 3, e CESV, via Salita Cappuccini 31).
- “Oltre le Barriere – Percorsi per l’Inclusione e l’Autonomia”, anch’esso relativo al programma Inclusivity & Diversity Plan, promuove percorsi strutturati di inclusione, autonomia e partecipazione attiva per minori con BES e DSA, giovani adulti con disabilità, famiglie vulnerabili e anziani soli. Tre sedi, tutte a Messina (Hic Et Nunc Csv, Forte Petrazza, Ninnilab, via Catania 497, e CESV, via Salita Cappuccini 31) e otto posti disponibili.
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