Sergio Mattarella a Messina: il Presidente della Repubblica in città il 13 aprile

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Messina mercoledì 13 aprile 2022 per partecipare ad una cerimonia della Fondazione “Bonino Pulejo” presso il Teatro “Vittorio Emanuele”. Per l’occasione, parte del centro città sarà blindato, con divieti di sosta e di transito in tutta l’area circostante. Vediamo, con precisione, dove.

I dettagli dell’evento non sono ancora stati resi pubblici, ma la visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Messina è fissata per il tardo pomeriggio di mercoledì 13 aprile 2022. Per garantire la sicurezza, la Questura ha richiesto al Comune alcune modifiche alla viabilità, accolte dal Dipartimento Mobilità Urbana.

Sergio Mattarella a Messina: modifiche alla viabilità

Per la giornata di mercoledì 13 aprile 2022 sono previsti dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e comunque fino a cessata esigenza:

Divieto di sosta , con zona rimozione coatta, con collocazione di idonea segnaletica stradale verticale: lato est della carreggiata est di via Garibaldi, nel tratto compreso tra largo Minutoli e viale Boccetta, consentendo la sosta delle autovetture autorizzate delle Autorità che interverranno alla cerimonia di cui in premessa; ambo i lati di via Argentieri, nel tratto compreso tra via Cavalieri della Stella e via Pozzoleone; ambo i lati di via Gasparro, nel tratto compreso tra via Cavalieri della Stella e via Pozzoleone; ambo i lati di via Pozzoleone; e ambo i lati di via Casalaina; f ambo i lati di via Aspa;

, con zona rimozione coatta, con collocazione di idonea segnaletica stradale verticale: Divieto di transito veicolare con collocazione di idonee barriere in: via Gasparro, nel tratto compreso tra via Cavalieri della Stella e via Pozzoleone; via Argentieri, nel tratto compreso tra via Cavalieri della Stella e via Pozzoleone; via Pozzoleone; via Casalaina; via Aspa.

con collocazione di idonee barriere in:

