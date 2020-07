Senza se e senza macchine: prima pedalata dell’Anonima Ciclisti Messina. Il programma

Oggi – venerdì 17 luglio alle 18.30 – la prima pedalata/incontro con l’ACMe – Anonima Ciclisti Messina, gruppo di ciclisti urbani che usa la bicicletta come mezzo principale per muoversi in città. Lo scopo è «di diventare comunità, salvaguardarci gli uni con gli altri, diventare soggetto propositivo e attivo, sulle tematiche relative alla mobilità ciclabile per una città più green.» La pedalata è aperta a tutti.

L’Anonima Ciclisti Messina consiglia ai partecipanti di:

munire le biciclette di luci di segnalazione e avvisatori acustici (campanello e fischietto),

vestirsi in modo da essere visibili

uso del casco per tutti, soprattutto per i bambini

essere muniti di mascherina

Programma pedalata Anonima Ciclisti Messina:

18:30 partenza da Piazza Municipio

Via Attilio Gasparro

Via Pozzo Leone

Corso Cavour

Viale Boccetta

Via Garibaldi

Largo San Giacomo,

Via Cesare Battisti

Via della Zecca (1,4 Km) con arrivo al Beer Bang.

Maggiori informazioni sull’Anonima Cicisti Messina sono disponibili a questo link.

(14)