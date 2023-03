Scerbatura, potatura e pulizie AMAM: i divieti di sosta a Messina da lunedì 27 marzo

Nuovi interventi di scerbatura e potatura da parte di MessinaServizi Bene Comune e di pulizia di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche da parte di AMAM a Messina dal 27 marzo al 7 aprile. Per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità. In particolare, saranno istituiti divieti di sosta, con rimozione coatta, in diverse zone della città dello Stretto. Di seguito, date, luoghi e orari.

Pulizie AMAM a Messina: i divieti di sosta

I lavori AMAM di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche si svolgeranno da lunedì 27 a venerdì 31 marzo, nella fascia oraria dalle 6.00 alle 18.00. Per consentirne l’esecuzione sono stati disposti divieti sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati delle seguenti strade:

lunedì 27 marzo – nelle vie Salita Fosse, tra le vie Accardo e Paradiso, Oratorio San Francesco, Ippolito Pindemonte e Mangraviti;

martedì 28 marzo – nelle vie Minissale, Facino Cane, Alberico Da Barbiano e Muzio Attendolo Sforza;

mercoledì 29 marzo – nelle vie Rimini, Alcantara, Giovanni delle Bande Nere, Piccinino, Jacopo Del Verme, Bussone De Carmagnola e Malatesta;

venerdì 31 marzo – nelle vie Duro, Fieramosca, Alberto Da Giussano, II Condottieri e Piazza Stella Maris e I Condottieri.

Scerbatura alberature: i divieti da lunedì 27 marzo

Gli interventi di scerbatura delle alberature da parte di MessinaServizi Bene Comune proseguiranno da lunedì 27 a venerdì 31 marzo, nella fascia oraria dalle 7.00 alle 17.00. Di seguito le zone interessate dai divieti di sosta, con rimozione coatta:

da lunedì 27 sino a venerdì 31 marzo – nella zona Regina Elena-Annunziata;

da giovedì 30 a venerdì 31 marzo – a Scala Ritiro;

da lunedì 27 a giovedì 30 marzo – a Giostra;

da lunedì 27 a venerdì 31 marzo – a Paradiso;

da lunedì 27 a martedì 28 marzo – a Ganzirri.

La limitazione alla sosta riguarda i singoli tratti di intervento giornaliero; sarà garantito l’ingresso, in sicurezza, a tutti gli accessi insistenti nei tratti di strada interessati dai lavori; e sarà agevolato, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle forze di polizia.

Potatura alberature MessinaServizi: i divieti di sosta

Infine, dal 27 marzo al 7 aprile, nella fascia oraria dalle 7.00 alle 16.00, MessinaServizi Bene Comune svolgerà interventi di potatura delle alberature in diverse zone. I divieti di sosta riguarderanno le seguenti strade:

zona centro-nord – in particolare le vie Felice Bisazza, piazza Arduino, Peculio Frumentario, Sacro Cuore di Gesù, tratti dei viali Principe Umberto, Regina Margherita e Regina Elena, il perimetro delle aiuole via Catania/viale San Martino, piazza Bisconte e tratti della via Consolare Pompea.

L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

