Nuovi interventi di scerbatura a Messina: divieti di sosta dal 28 agosto al 25 ottobre

Programmati a Messina nuovi interventi di scerbatura per le strade cittadine dal 28 agosto al 25 ottobre 2023. Per consentire l’esecuzione delle attività da parte di MessinaServizi Bene Comune, Palazzo Zanca ha disposto alcune modifiche alla viabilità delle strade interessate. Si tratterà, in particolare, di divieti di sosta e di transito. Vediamo dove.

Scerbatura a Messina: le strade e i divieti di sosta

Le attività di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune di svolgeranno, come detto, dal 28 agosto al 25 ottobre, nelle fasce orarie 6-14, 6-16 e 20-6. Di seguito, il cronoprogramma condiviso da Palazzo Zanca:

dal 28 agosto al 7 settembre , dalle 6 alle 14, le attività interesseranno il rione Ritiro ;

, dalle 6 alle 14, le attività interesseranno il ; dal 4 settembre al 25 ottobre , nelle fasce orarie 6-16 e 20-6, quadrilateri del centro di Messina e zone limitrofe: vie San Cosimo, Veneto, La Farina, Rovigo, Catania, Gazzi, Dante Alighieri, Lucania, Roosvelt, Cremona, Lazio, Napoli, Buganza, Maregrosso, Roma, Gibilterra, Salandra, Croce Rossa, Risorgimento, Maddalena, Cesare Battisti, Tommaso Cannizzaro, Geraci, Santa Cecilia, Ugo Bassi, Trieste, Industriale comprese le vie interne, e i viali Europa e San Martino;

, nelle fasce orarie 6-16 e 20-6, e zone limitrofe: vie San Cosimo, Veneto, La Farina, Rovigo, Catania, Gazzi, Dante Alighieri, Lucania, Roosvelt, Cremona, Lazio, Napoli, Buganza, Maregrosso, Roma, Gibilterra, Salandra, Croce Rossa, Risorgimento, Maddalena, Cesare Battisti, Tommaso Cannizzaro, Geraci, Santa Cecilia, Ugo Bassi, Trieste, Industriale comprese le vie interne, e i viali Europa e San Martino; dal 18 al 26 settembre, dalle 6 alle 16, nella zona di Montepiselli: vie Chione, Sciva e Salita Montepiselli.

Le modifiche alla viabilità

I divieti di sosta, con rimozione coatta, e di transito pedonale saranno in vigore esclusivamente nei tratti di strada interessati dagli interventi. Laddove sarà necessario interdire il transito dei pedoni, sarà garantita la possibilità di passare sul marciapiede del lato opposto. Sarà inoltre garantito l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Già da questa settimana e fino all’8 settembre, si ricorda, sono in programma anche interventi di pulizia di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche da parte dell’AMAM, con conseguenti modifiche viarie.

