Pulizie AMAM di caditoie, griglie e tombini: i divieti di sosta fino all’8 settembre a Messina

Nuovi interventi programmati da AMAM di pulizia di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche a Messina, da oggi all’8 settembre. Per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità. Si tratta, in particolare, di divieti di sosta, in diverse strade della città dello Stretto. Tutti i dettagli

Pulizie AMAM a Messina: i divieti di sosta fino all’8 settembre

I divieti di sosta disposti dal Comune di Messina riguarderanno diverse strade della città, tra centro, zona Sud e zona Nord, e saranno attivi nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei luoghi in cui sono programmati gli interventi di pulizia dell’AMAM.

Questo il cronoprogramma completo:

lunedì 21 agosto – nelle vie Savanarola e Torrente Curcuraci Guardia;

martedì 22 agosto – nelle vie Noviziato Casazza;

mercoledì 23 agosto – nella via del Pozzo;

giovedì 24 agosto – nel viale Boccetta;

venerdì 25 agosto – nelle vie Santa Maria dell’Arco e Fossata;

lunedì 28 agosto – nelle vie Crispi, Fata Morgana e Porto Salvo e in piazza della Vittorie;

martedì 29 agosto – nelle vie Trapani, Colapesce, Legnano e Canova;

mercoledì 30 agosto – nella via Boner;

giovedì 31 agosto – nella via Svizzera;

venerdì 1 settembre – in piazza Stazione Larderia e nelle vie Veglia angolo via Carbonara e Case Gescal;

lunedì 4 settembre – nelle vie Bellinzona, Maroli e Del Duca;

martedì 5 settembre – nelle vie Gabriele, Galatti, Turinga Camiola e Alibrandi;

mercoledì 6 settembre – nelle vie Celona e Marco Polo a Torre Faro e nelle vie Andrea di Anfuso e Scipione Errico;

giovedì 7 settembre – nelle vie Area Torre e Lanterna a Torre Faro;

venerdì 8 settembre – in via Fortino a Torre Faro.

