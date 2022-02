Salvare una vita in tempo, con le manovre BLS si può: ripartono i corsi a Messina

Primo appuntamento del 2022 a Messina con i corsi BLS di primo soccorso per gli operatori sanitari del P.O. Piemonte dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”. Già da oggi, lunedì 21 febbraio, l’IRCCS avvierà i corsi, obbligatori per il personale di reparto, destinati inizialmente a medici e infermieri. Sono previste ulteriori date per le altre figure sanitarie del Centro.

Cosa sono i corsi BLS? La sigla BLS sta per Basic Life Support and Defibrillation, il supporto di base alle funzioni vitali e la defibrillazione. Si tratta dunque di competenze essenziali durante le emergenze, che possono sviluppare sia gli operatori sanitari, sia i semplici cittadini, previa formazione. Le manovre insegnate dagli istruttori certificati dall’American Heart Association, coordinati dal dottor Salvatore Leonardi, riguardano la rianimazionecardio-polmonare.

I corsi BLS possono aumentare la probabilità di salvare una vita di tre volte rispetto a quei casi in cui non vengono effettuati tentativi di soccorso. Ogni anno in Italia si verificano più di 60.000 arresti cardiaci, una media di 164 al giorno, che purtroppo non sempre portano alla sopravvivenza.

Corsi BLS Messina: le prossime date

Quello del 21 febbraio è soltanto la prima di sette date in calendario. Le prossime saranno, infatti:

Mercoledì 9 marzo 2022 ;

; Mercoledì 23 marzo 2022 ;

; Mercoledì 6 aprile 2022 ;

; Mercoledì 20 aprile 2022 ;

; Mercoledì 4 maggio 2022 ;

; Mercoledì 25 maggio 2022.

A breve i corsi verranno aperti anche ai cittadini.

