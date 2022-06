Saldi estivi 2022, in Sicilia partono il 1° luglio

Estate che vai, saldi che trovi. In Sicilia partiranno un giorno prima rispetto alle altre regioni, ovvero venerdì 1° luglio 2022, così come ha dichiarato la Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni. A intervenire sui saldi estivi 2022 anche il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni.

«L’indirizzo emerso in sede di Conferenza delle Regioni di mantenere una data unica dei saldi al primo sabato di luglio, pur spiazzando alcuni territori, risponde all’esigenza di riequilibrare un mercato condizionato dai lockdown e di evitare – ha detto Felloni – ulteriori confusioni tanto ai consumatori quanto agli operatori del dettaglio moda».

Saldi estivi 2022 in Sicilia

In Sicilia, per approfittare delle merce in saldo, ci saranno circa due mesi di tempo; i saldi estivi 2022, infatti, proseguiranno fino al 15 settembre. «Come per lo scorso anno – ricorda la Confcommercio – sono confermate le modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione, che dovranno avvenire secondo una serie di regole sintetizzate nel decalogo dei “saldi chiari e sicuri”, tra le altre:

accettare le carte di credito e favorire modalità di pagamento elettroniche;

e favorire modalità di pagamento elettroniche; assicurare la stagionalità dei prodotti in saldo e il deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;

e il deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo; è obbligatorio esporre il prezzo di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

Saldi estivi: cosa comprare

I saldi sono, probabilmente, uno dei momenti più attesi dell’anno, perché si ha la possibilità di acquistare a metà prezzo quel capo di abbigliamento che altrimenti non potremmo permetterci, e poi poter trascorrere un pomeriggio leggero fa sempre bene all’umore e, in questo caso, anche alle tasche. Ma cosa comprare durante i saldi estivi? Qui 5 suggerimenti:

Costume da bagno, per cominciare bene l’estate

Pantaloni, per stare comodi

Giacca, che servirà sempre per la stagione autunnale

Un paio di sandali

Un abito, per le sere d’estate

Chiaramente, i saldi estivi 2022 saranno anche online.

