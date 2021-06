Saldi estivi 2021. A Messina si comincia domani: i nostri consigli per lo shopping

Se sarà pazzo o sfrenato sta a voi deciderlo, ma sicuramente i saldi estivi rappresentano uno dei momenti più convenienti dell’anno per poter acquistare capi d’abbigliamento, scarpe o prodotti dedicati alla cura della persona, a prezzi decisamente più bassi.

In tutta l’Isola e, naturalmente, anche a Messina da domani iniziano i saldi estivi 2021. Lo comunica l’assessorato regionale alle Attività produttive che conferma la data della programmazione biennale dei saldi e delle vendite promozionali.

La Sicilia sarà la prima regione italiana a far partire i saldi estivi 2021, mentre nella maggior parte delle altre regioni l’avvio per la corsa agli acquisti a prezzo scontato è stato fissato dalla Conferenza delle Regioni per sabato 3 luglio.

A Messina i saldi estivi 2021 dureranno fino al 15 settembre. «Dopo aver sentito le associazioni di categoria – spiega l’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano – abbiamo deciso di confermare la data che avevamo scelto in sede di programmazione, considerato che si discosta di appena un giorno da quella indicata. dalla Conferenza delle Regioni. L’auspicio è che dopo mesi veramente difficili si torni nuovamente a spendere e a dare vigore a un comparto decisamente provato da lunghi periodi di restrizioni e chiusure».

La guida ai saldi estivi 2021

Per godervi i vostri acquisti, è necessario seguire una piccola guida per non inciampare in qualche errore (da dilettanti dello shopping):

è obbligatorio per gli esercenti esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata; non è invece obbligatorio il cambio dopo l’acquisto.

