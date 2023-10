Sagre e ottobrate: gli appuntamenti di ottobre 2023 in giro per la Sicilia

L’autunno sembra tardare ad arrivare, almeno da un punto di vista meteorologico, ma con l’ottobre 2023 sono iniziate ufficialmente le tradizionali sagre e ottobrate in tutta la Sicilia. Scopriamo alcuni degli eventi da non perdere in giro per la trinacria per passare un weekend all’insegna del gusto.

Dopo avervi segnalato le sagre e le ottobrate in calendario ad ottobre 2023 a Messina e provincia, diamo uno sguardo a cosa fare nel resto della Sicilia.

Ottobrate e sagre 2023: gli eventi di ottobre in Sicilia

Di seguito, il calendario, in aggiornamento, delle sagre e delle ottobrate previste in Sicilia nell’ottobre 2023:

Ottobrata Zafferanese 2023 – domenica 22 e 29 ottobre a Zafferana Etnea (1 ora e 26 minuti da Messina)

Dal momento che ci spostiamo fuori dalla provincia di Messina, il primo evento da segnalare è l’amatissima Ottobrata Zafferanese, in programma anche per l’autunno 2023 ogni domenica di ottobre nel piccolo comune della provincia di Catania. In particolare l’appuntamento di domenica 22 è dedicato alla Sagra dei Funghi, mentre quello di domenica 29 ottobre sarà dedicato alla Sagra delle Castagne e del Vino. In programma anche mostre, sport, show cooking, giochi e animazione per bambini, spettacoli al Planetario. Tutti i dettagli del programma sul sito ufficiale.

Appuntamento a piazza Marconi, a Trecastagni, tutti i weekend di ottobre con la 22esima edizione della Festa del Castagno. Previsti, oltre all’area food, e una mostra pittorica, laboratori per bambini, area giochi, truccabimbi, visite guidate e degustazioni gratuite. Ogni weekend, poi, ci sono appuntamenti speciali con la musica live, lo sport e altre attività. Sabato 21 e domenica 22 ottobre, per esempio, ci saranno partite, lezioni e dimostrazioni di scacchi, giri in squad e tanto altro. Maggiori dettagli a questo link.

Altro appuntamento tradizionale dell’autunno in Sicilia è la Sagra del pistacchio di Bronte. In programma show cooking, spettacoli, musica, animazione per bambini, degustazioni e tanto altro. Al centro, naturalmente, l’amatissimo pistacchio tipico della zona. Maggiori informazioni sul sito del Comune, a questo link.

Un weekend di degustazioni di prodotti tipici locali (cavatelli al sugo, panini con salsiccia, ravioli fritti ripieni, crespelle e tanto altro), un’insabbiata (ovvero un’infiorata ma con la sabbia) e stand espositivi: arriva la terza edizione del “Mo’Sta Fest”. Gli eventi si terranno in via Lucio Tasca, al centro di Portopalo di Capo Passero. Maggiori informazioni a questo link.

Prosegue dopo il primo weekend la 17esima edizione della manifestazione enogastronomica delle Eccellenze della Sicilia e delle Madonie con degustazioni, mostre, convegni, musica, spettacoli e visite guidate, show cooking, laboratori e escursioni. Maggiori informazioni a questo link.

In programma per la 13esima edizione della sagra enogastronomia di Butera, degustazioni, percorsi sensoriali, estemporanee d’arte, concerti live, uno spettacolo itinerante e mostre. Maggiori informazioni a questo link.

Prima sagra della Pizza per Campofelice di Roccella, porta della Madonie. Troverete pizze gourmet, un trofeo di pizza acrobatica, giocolieri, animazione e musica. Il programma a questo link.

Programma ricco per la 15esima edizione della Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno. Durante la tre giorni dell’ultimo weekend di ottobre sono previsti show cooking, concerti, visite guidate nei punti di interesse storico del borgo, passeggiate naturalistiche, attività per bambini, degustazioni, balli e canti popolari e tantissimo altro. Maggiori informazioni a questo link.

Bonus track: Ballarò Buskers, a Palermo il festival degli artisti di strada

Non è una sagra, né un’ottobrata, ma cercando gli eventi da non perdere questo weekend in Sicilia ci siamo imbattuti in Ballarò Buskers, festival internazionale degli artisti di strada che si terrà a Palermo dal 20 al 22 ottobre 2023. Dopo l’approvazione nelle scorse settimane a Messina di un Regolamento per l’arte di strada, e la proposta lanciata di realizzare un festival dedicato nella città dello Stretto, non potevamo non inserirlo come bonus track. In scena oltre 50 artisti provenienti da tutto il mondo, che si esibiranno in diversi punti del quartiere Albergheria. In programma spettacoli di circo contemporaneo, teatro, musica, acrobatica, equilibrismo, clownerie. Direttore artistico Riccardo Strano. Maggiori informazioni a questo link.

