Sagre di novembre 2023: gli eventi più golosi a Messina e provincia

Cioccolato, castagne, suino nero dei Nebrodi, ma anche musica, visite guidate e tanto altro: continuano le sagre d’autunno a Messina e provincia: ecco gli appuntamenti da segnare sul calendario a novembre 2023.

Chiuso ottobre con le sue ottobrate, arriva novembre 2023 che porta con sé la tradizionale Festa di San Martino e tantissimi altri eventi dedicati al buon cibo e ai prodotti tipici locali. In occasione della Newsletter di Normanno.com, in uscita ogni venerdì per gli iscritti, vi consigliamo gli appuntamenti da non perdere a tema food tra Messina e provincia.

Sagre di novembre 2023: gli eventi a Messina e provincia

Di seguito, il calendario, in aggiornamento delle sagre e degli eventi dedicati al food in programma a Messina e provincia a novembre 2023:

Chocomoments Messina – dal 9 al 12 novembre 2023 a Messina

Cioccolato al latte, alle nocciole, bianco, fondente, all’arancia: a Messina torna Chocomoments, la festa del cioccolato artigianale, in calendario da giovedì 9 a domenica 12 novembre nell’isola pedonale di viale San Martino. In programma, laboratori per bambini, lezioni per adulti, intrattenimento, musica e show cooking. Maggiori informazioni a questo link.

Pane cunzatu, miele, pidoni, caldarroste, vino, formaggi, patatine fritte, panini con salsiccia, primi piatti e tanto altro. Torna il primo weekend di novembre per la sua terza edizione Profumi d’autunno ad Altolia. In programma anche animazione con musica dal vivo e spettacoli. Previsto un servizio navetta. Maggiori informazioni a questo link.

Giochi per bambini, prodotti tipici, dolci e salati. Sabato 4 novembre 2023 la 15esima Sagra della Castagna, organizzata dalla Pro Loco di San Salvatore di Fitalia. In programma anche trekking naturalistico (su prenotazione) e un momento dedicato a musica e canti popolari. Maggiori informazioni a questo link.

Prodotti locali, musica, spettacoli, eventi per bambini, musica e show cooking. Torna per i primi due weekend di novembre 2023 la 22esima edizione la Sagra del suino nero de del fungo porcino dei Nebrodi di Cesarò. Il programma completo è disponibile a questo link.

Stand gastronomici, un’area giochi per bambini, una cover band di Vasco Rossi, una discoteca sotto le stelle e uno spettacolo di cabaret. Milazzo si prepara per la settima edizione del San Martino Fest, in programma a piazza S. Papino l’11 e 12 novembre. Maggiori informazioni a questo link.

Degustazioni e visite nelle cantine vinicole, stand gastronomici, mercatino di artigianato, intrattenimento per grandi e piccini: a San Piero Patti l’11 e 12 novembre l’evento Schiticchio d’Autunno dedicato ai prodotti tipici e alla cultura locale. Tra le attività in programma, sabato 12 novembre la “Rievocazione storica della venuta di Federico IV d’Aragona a San Piero Patti”. Previste anche visite guidate all’oleificio, in monumenti e siti di interesse. Maggiori informazioni a questi link.

Dopo l’evento di ottobre a Messina, lo Street Food Fest si sposta a Giardini Naxos per una tre giorni sul lungomare dedicata al cibo da strada. In programma nel villaggio del gusto eventi musicali e tante sorprese. Maggiori informazioni a questo link.

Degustazioni di prodotti tipici locali, maccheroni al sugo di maialino nero, salsiccia locale, formaggi, salumi, nocciole, castagne, vino e dolci tipici. L’appuntamento è per domenica 12 novembre dalle ore 10.00 a piazza Duomo, a Roccella Valdemone. Maggiori informazioni a questo link.

“Si mancia, si bivi e si balla” domenica 12 novembre dalle ore 16.00 ad Alì Terme con l’evento organizzato dalla Pro Loco. Ci saranno i consueti stand gastronomici, con panini, castagne, mostarda e tanto altro. Previsto intrattenimento per bambini e musica popolare con “I Sona Sicilia”. Maggiori informazioni a questo link.

Percorso enogastronomico tra i catoj del borgo, degustazioni di piatti tipici e vini novelli, canti e danze della tradizione siciliana, cantastorie, gruppi folk e tanto altro: a Monforte San Giorgio sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 torna l’appuntamento con il Giro delle botti e dei catoj. Maggiori informazioni a questo link.

