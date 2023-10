Chocomoments 2023, a novembre a Messina torna l’evento più dolce dell’autunno

Al latte, fondente, bianco, all’arancia: ce ne sarà per tutti i gusti nell’Isola pedonale di viale San Martino con il ritorno di Chocomoments Messina, la festa del cioccolato artigianale, in calendario a novembre 2023. Scopriamo le date esatte e le prime anticipazioni.

Chiuso il Messina Street Food Fest, gli eventi dedicati alla grastronomia in centro città non sono finiti: da giovedì 9 a domenica 12 novembre 2023 torna infatti Chocomoments Messina, manifestazione dedicata al cioccolato giunta ormai alla sua quarta edizione.

Chocomoments Messina 2023: primi spoiler sul programma

Il programma completo di Chocomoments Messina 2023 non è ancora stato diffuso, ma circola già qualche informazione. Per cominciare, il centro della kermesse dedicata al cioccolato sarà l‘isola pedonale di Viale San Martino, che si trasformerà per l’occasione nell’«Isola pedonale più dolce del mondo».

Come ogni anno, sono previsti gli appuntamenti della “Fabbrica del cioccolato” con laboratori per bambini, lezioni per adulti e gli immancabili show cooking. Ci sarà, inoltre, il Radio Zenith Village che provvederà all’intrattenimento tra dirette, interviste e musica.

La mostra mercato, vale a dire, le classiche casette del cioccolato dove assaggiare o acquistare dolci al cioccolato – tra praline, tavolette, liquori, torte, gelati e tanto altro – saranno aperte secondo i seguenti orari:

giovedì 9 novembre 2023 – dalle ore 10:00 alle ore 23:30;

– dalle ore 10:00 alle ore 23:30; venerdì 10 novembre 2023 – dalle ore 10:00 alle ore 23:30;

– dalle ore 10:00 alle ore 23:30; sabato 11 novembre 2023 – dalle ore 10:00 alle ore 23:30;

– dalle ore 10:00 alle ore 23:30; domenica 12 novembre 2023– dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

L’evento è organizzato a Messina da Chocomoments con BlueSeainSicily e Radio Zenith Messina.

