Sabato 5 ottobre ai The Screen Cinemas di Messina e Milazzo anteprima del film “Iddu – L’ultimo padrino”

Appuntamento al The Screen Cinemas di Messina e Milazzo il 5 ottobre. Il pubblico avrà l’occasione di incontrare il regista Antonio Piazza e l’attore Elio Germano per l’anteprima del film “Iddu – L’ultimo padrino”.

L’evento è unico nel suo genere e il pubblico avrà l’occasione di interagire con i creatori di una pellicola che è destinata a lasciare il segno nella cinematografia italiana.

The Screen Cinemas: anteprima del film “Iddu – L’ultimo padrino”

Il film “Iddu – L’ultimo padrino” è liberamente ispirato agli ultimi anni di latitanza del noto boss mafioso Matteo Messina Denaro. La pellicola racconta la storia di Catello, politico condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, che accetta di collaborare con i servizi segreti per catturare il suo figlioccio d’un tempo, Matteo.

Oltre al pluripremiato Elio Germano, nel cast ci sono anche Toni Servillo e Barbara Bubulovà. Il celebre Colapesce ha curato, invece, la colonna sonora del film.

Gli appuntamenti sono fissati alle ore 18:30 presso il multisala The Screen Cinemas di Milazzo e alle ore 21:15 al The Screen Cinemas Messina a Tremestieri. A moderare l’incontro saranno, a Milazzo Antonio Nunzio Isgrò, già direttore del Milazzo Film Festival, a Messina la giornalista Simona Arena. Durante l’evento, il pubblico potrà conoscere più da vicino i retroscena del film e discutere con i protagonisti le tematiche affrontate dalla pellicola.

L’anteprima del film “Iddu – L’ultimo padrino” al The Screen Cinemas è un’occasione imperdibile per gli amanti del cinema e della cultura che desiderano approfondire la realizzazione di un film dal forte impatto sociale e culturale. La partecipazione all’evento è inclusa nel prezzo del biglietto per la proiezione del film.

