Nuovi alloggi a Fondo Saccà, Fondo Basile e via Rosso da Messina: aggiudicati gli appalti

La Prefettura di Messina ha chiuso le gare e aggiudicato gli appalti per la realizzazione di nuovi alloggi a Fondo Saccà, Fondo Basile-De Pasquale e in via Rosso da Messina, nonché per la riqualificazione ambientale di alcune aree di risanamento e per la demolizione e la bonifica delle baracche di Rione Taormina. Vediamo, nel dettaglio, quali sono gli importi previsti, quante le nuove unità abitative e le ditte cui saranno affidati i lavori.

Le gare erano state aperte lo scorso 5 novembre con un finanziamento totale di 31 milioni di euro. Ad annunciarle, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto “Nuovi percorsi dell’abitare”, era stato il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani. Gli interventi vedranno, in particolare, la costruzione di 80 unità abitative in via Rosso da Messina, 32 a Fondo Saccà e 60 a Fondo Basile-De Pasquale, per un totale di 172 nuovi alloggi per le famiglie che vivono nelle baracche della città dello Stretto. Aggiudicate inoltre le gare riguardanti la demolizione, la bonifica amianto e il trasporto dei rifiuti per l’area di Rione Taormina e via Catanoso; la riqualificazione ambientale di zone come la salita San Licandro, via delle Mura, via Macello vecchio, via Catanoso, e così via, per le quali non è prevista la riedificazione.

Risanamento Messina: dettagli delle gare d’appalto per nuovi alloggi, demolizioni baracche e riqualificazione

Pubblichiamo, di seguito, la tabella degli interventi programmati dal Commissario Straordinario per il Risanamento di Messina, il Prefetto Cosima Di Stani, con i relativi importi di aggiudicazione e le ditte interessate (scaricabile anche in PDF a questo link).

Affidamento Appalto congiunto per l’intervento “Realizzazione di n. 80 unità abitative da insediare in via Rosso da Messina; Realizzazione di n. 32 unità abitative da insediare in Fondo Saccà; Realizzazione di n. 60 unità abitative da insediare in Fondo Basile – De Pasquale. Da realizzarsi con tecnologia di prefabbricazione in legno”.

Affidamento Appalto congiunto per l’intervento “DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO”.

Affidamento Appalto congiunto per l’intervento “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE SBARACCATE DOVE NON È PREVISTA LA RIEDIFICAZIONE”.

Affidamento D.L. e CSE per l’intervento “Realizzazione di n. 80 unità abitative da insediare in via Rosso da Messina; Realizzazione di n. 32 unità abitative da insediare in Fondo Saccà; Realizzazione di n. 60 unità abitative da insediare in Fondo Basile – De Pasquale. Da realizzarsi con tecnologia di prefabbricazione in legno”.

Affidamento D.L. e CSE per l’intervento “DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO”.

Affidamento D.L. e CSE per l’intervento “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE SBARACCATE DOVE NON È PREVISTA LA RIEDIFICAZIONE”.

Affidamento servizio di Verifica ex art. 26 per l’intervento “Realizzazione di n. 80 unità abitative da insediare in via Rosso da Messina; Realizzazione di n. 32 unità abitative da insediare in Fondo Saccà; Realizzazione di n. 60 unità abitative da insediare in Fondo Basile – De Pasquale. Da realizzarsi con tecnologia di prefabbricazione in legno”.

Affidamento servizio di Verifica ex art. 26 per l’intervento “DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO”.

Affidamento servizio di Verifica ex art. 26 per l’intervento “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE SBARACCATE DOVE NON È PREVISTA LA RIEDIFICAZIONE”.

