Riparata la scritta “I Love Messina”, Caruso: «La famiglia avrebbe dovuto pagare le spese»

Le battute si sprecano, il cuore di Messina è tornato a battere, per esempio. I tecnici del pronto intervento del Comune, infatti, hanno operato il cuore (ci siamo cascati di nuovo), riparando così la scritta “I love Messina” di Piazza Municipio. L’opera urbana, donata da un imprenditore della città, era stata danneggiata da alcuni piccoli croceristi in posa per una foto.

«A seguito di controlli delle registrazioni delle telecamere, – aveva spiegato l’assessore alla Cultura, Enzo Caruso –, non si tratta di atto vandalico, ma di distacco causato da bambini appartenenti ad una famigliola di turisti che, salendo e scendendo mentre i genitori stavano scattando foto, hanno causato il danno». Adesso il cuore verrà riverniciato. «Il senso civico di questa famiglia, che ha provocato il danno, – ha detto ancora Caruso – avrebbe dovuto spingerli a presentarsi e ad assumersi l’onere delle spese di riparazione».

(8)