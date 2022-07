Danneggiata la scritta “I love Messina” di piazza Municipio. Ecco cos’è successo

Nessun atto vandalico, come si sarebbe potuto pensare, ma solo un gruppo di bambini un po’ maldestri in vacanza con la famiglia: così è stata danneggiata la scritta “I love Messina”, regalata da un imprenditore alla città dello Stretto, che campeggia ormai da diverse settimane a piazza Municipio. A svelare cosa fosse successo, le telecamere della videosorveglianza.

A spiegare l’accaduto è l’assessore alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso. Appreso del danneggiamento al “cuore” della scritta “I love Messina”, si è provveduto a visualizzare le registrazioni delle telecamere, che hanno consentito di far luce sulla vicenda. In sostanza, un gruppo di bambini appartenenti ad una famiglia di turisti hanno rotto la scritta scendendo e salendo dalla struttura mentre i genitori scattavano una foto. Nessun atto vandalico, quindi, come si sarebbe potuto pensare.

La scritta, comunica l’assessore Caruso, sarà riparata oggi: «Si comunica che – ha scritto in una nota l’esponente della Giunta Basile –, a seguito di controlli delle registrazioni delle telecamere, non si tratta di atto vandalico, ma di distacco causato da bambini appartenenti ad una famigliola di turisti che, salendo e scendendo mentre i genitori stavano scattando foto, hanno causato il danno». La questione è stata quindi sottoposta all’Ufficio competente e il Comune riparerà nella giornata di oggi la postazione fotografica per i turisti.

