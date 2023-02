Riduzione TARI 2023? I consiglieri di maggioranza: «Valutiamo gli aspetti tecnici»

Approvato dalla Giunta Basile, il Regolamento per la TARI 2023 di Messina approderà presto in Consiglio Comunale. Nell’attesa, i consiglieri dei gruppi di maggioranza annunciano di essere al lavoro su emendamenti che possano consentire una riduzione della tassa sui rifiuti.

TARI in aumento nel 2023 a Messina. Il Consiglio Comunale prova a correre ai ripari: il primo a sollevare la questione era stato il consigliere Libero Gioveni, di Fratelli d’Italia, che aveva chiesto chiarezza sull’intenzione dell’Amministrazione di eliminare le riduzioni per chi conferisce la raccolta differenziata nelle isole ecologiche; oggi, ad entrare in argomento sono invece, 19 consiglieri dei gruppi di maggioranza.

In una nota, i membri dei gruppi Basile Sindaco di Messina, De Luca per Basile e Prima L’Italia spiegano di star «valutando gli aspetti tecnici ed economici al fine di poter presentare degli emendamenti modificativi sul Regolamento in questione. I punti in discussione – chiariscono –, al fine di applicare una riduzione sulla TARI 2023, sono rivolti: ai titolari di utenze domestiche per le quali è attivato il servizio di raccolta di prossimità; agli utenti che possiedono immobili a disposizione; agli utenti titolari e/o con familiari a carico con invalidità del 100%».

«Inoltre – aggiungono –, si prevede di poter intervenire sulla rateizzazione per il pagamento delle bollette insolute degli anni pregressi e sui cittadini che si trovano in condizione di disagio economico (certificato attraverso la presentazione dell’ISEE ed i relativi parametri stabiliti), destinando a questi ultimi, totalmente o parzialmente, le somme ricevute dalla Regione Siciliana come premialità ai Comuni che hanno approvato nel triennio precedente i bilanci di Previsione nei termini indicati dalla legge».

La nota – redatta «in piena sintonia con l’Amministrazione ed il Sindaco Federico Basile» – è firmata dai consiglieri: Buonocuore Concetta, Busà Giuseppe, Centofanti Amalia, Cipolla Francesco, D’Angelo Nicoletta, De Leo Alessandro, De Luca Cateno, Di Ciuccio Rosaria, Feminò Antonia, Giannetto Serena, Milazzo Margherita, Mortelliti Raimondo, Papa Salvatore, Pergolizzi Sebastiano, Restuccia Giulia, Rinaldo Raffaele, Rotondo Emilia, Trischitta Giuseppe e Villari Giuseppe.

