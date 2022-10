Dalle braciole al pane cunzato, arriva il ricettario di Birra Messina Cristalli di Sale

Dalle braciole messinesi, passando per il cacio all’argentiera e il cous cous alla pantesca: arriva il ricettario di Birra Messina Cristalli di Sale con 18 ricette siciliane, due per ogni provincia, per scoprire (o riscoprire) i sapori e le tradizioni della Trinacria. Il ricettario è scaricabile gratuitamente inquadrando il QR Code con il proprio smartphone presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

Birra Messina Cristalli di Sale torna con una nuova iniziativa pensata per promuovere e raccontare le tradizioni della Sicilia. Arriva così un ricettario composto da 18 ricette siciliane, un viaggio nel gusto che attraversa tutta l’Isola, partendo da Messina per arrivare fino a Trapani. Per ogni ricetta sono indicati il livello di difficoltà, alcune curiosità e le possibili variazioni per personalizzare i piatti presentati.

L’invito lanciato da Birra Messina Cristalli di Sale è quello di riprodurre le ricette suggerite, seguendo passo dopo passo il procedimento indicato, o sperimentando una versione personale tra le tante che la tradizione prevede, aggiungendo i propri ingredienti segreti e diventando così ambasciatori delle tradizioni locali siciliane. Un suggerimento? Una volta preparato il piatto, degustare con una Birra Messina Cristalli di Sale.

Come anticipato, il ricettario interattivo con tutte le 18 ricette siciliane– è scaricabile in PDF nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa, oppure a questo link.

Birra Messina e Birra Messina Cristalli di Sale

Lanciata nel 2019, Birra Messina Cristalli di Sale è nata come omaggio alla Sicilia e si trova oggi sulle tavole di tutta Italia. È una ricetta inedita che racchiude in sé le note autentiche dell’Isola, rivolta ad un pubblico che cerca una birra diversa dalle altre, ma facile da bere. Nasce dalla passione e dal lavoro dei mastri birrai che hanno selezionato un ingrediente inaspettato: i cristalli di sale di Sicilia. È una lager di puro malto 5 gradi alcol, dal colore dorato, luminoso e con una naturale opalescenza.

I cristalli di sale aiutano a sviluppare la percezione dei sapori in bocca esaltando al palato gradevoli note floreali e sensazioni fruttate. Questa birra è prodotta solo con malti chiari che vengono uniti a un luppolo esclusivo. Birra Messina Cristalli di Sale è una birra bilanciata e strutturata con una delicata punta di sapidità e una grande morbidezza, rotondità e finezza di gusto.

(4)