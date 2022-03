Reddito e pensione di cittadinanza: a Messina lo percepiscono oltre 25mila persone

L’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) ha pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con dati aggiornati al 21 febbraio 2022, relativi ai nuclei percettori di Reddito e Pensione di Cittadinanza, in cui si menziona anche Messina (tra poco ci arriveremo).

In generale, su tutto il territorio nazionale, i numeri relativi al singolo mese di gennaio 2022 parlano di 1.346.672 nuclei percettori di almeno una mensilità di Reddito o Pensione di Cittadinanza, con 3.005.348 persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 549,68 euro (576,35 euro per il Reddito di Cittadinanza e 281,12 euro per la Pensione di Cittadinanza).

Sempre in generale, il beneficio è stato revocato a 4.672 nuclei, mentre sono decaduti dal diritto 991 nuclei. La distribuzione per aree geografiche relativa a gennaio 2022 vede 577.229 beneficiari al Nord, 420.177 al Centro e 2.007.942 nell’area Sud e Isole.

I dati Messina

Appendice_Statistica_Febbraio_2022 I dati dell’INPS ci dicono che nel mese di gennaio 2022, il 2,0% della popolazione di Messina prende il reddito di cittadinanza. Nel dettaglio, sempre riferendoci a gennaio 2022:

Reddito di Cittadinanza : 23.721 nuclei familiari di Messina, quindi 53.919 persone, per un importo mensile dell’aiuto statale pari a 586,27 euro

: 23.721 nuclei familiari di Messina, quindi 53.919 persone, per un importo mensile dell’aiuto statale pari a 586,27 euro Pensione di Cittadinanza: 1.856 nuclei familiari di Messina, quindi 2.119 persone, per un importo mensile dell’aiuto statale pari a 304,87 euro

Per un totale complessivo 25.577 nuclei familiari coinvolti.

A percepire il Reddito o la Pensione di Cittadinanza sono, in ordine di quantità:

cittadini italiani

cittadini europei

cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno

familiari delle precedenti categorie

Il report completo qui.

