Reddito di cittadinanza, arrivano i voucher formativi: l’avviso del Comune di Messina

Voucher formativi e per il conseguimento di patenti guida per chi prende il Reddito di cittadinanza o è in carico al Servizio Sociale Professionale: questo quanto previsto dall’avviso del Comune di Messina pubblicato nelle scorse ore. Sarà possibile fare domanda a partire dall’11 aprile. Vediamo i requisiti e tutte le altre informazioni utili.

Non solo voucher per i tirocini d’inclusione sociale, ma anche per la partecipazione a percorsi professionalizzanti o di qualificazione professionale. Online, sul sito del Comune di Messina, anche l’avviso per i voucher formativi e per il conseguimento di patenti di guida. La misura è finanziata con risorse provenienti dal PON Inclusione 2014-2020, Avviso 1/2019, stanziate con l’obiettivo di rafforzare le competenze trasversali degli individui e favorire l’inserimento (o il reinserimento) nel mondo del lavoro.

Reddito di cittadinanza: l’avviso per i voucher formativi a Messina

Prima di vedere requisiti, tempi e modalità di presentazione della domanda, vediamo cosa sono i voucher cui fa riferimento l’avviso. Si tratta di titoli di spesa, nella forma di un budget individuale, che consentono al beneficiario di acquisire servizi presso Enti accreditati, finalizzati all’acquisizione o al rafforzamento delle competenze trasversali (percorsi professionalizzanti e/o di qualificazione professionale).

Una volta verificati i requisiti, al beneficiario il Comune di Messina rilascerà un voucher formativo che coprirà i costi del corso selezionato. Il voucher può avere un valore massimo pari a 2mila euro e copre tutti i costi relativi alla formazione, e quindi anche quelli dovuti a titolo di tasse, diritti amministrativi, spese di gestione, rilascio attestati, ecc.

Saranno ammesse al beneficio massimo 315 persone.

Requisiti

Possono fare domanda per accedere ai voucher formativi e per il conseguimento di patenti guida le persone che rispondano ai seguenti requisiti:

siano beneficiari del Reddito di Cittadinanza (anche nel caso in cui alla data della domanda il beneficio sia scaduto a seguito dei 18 mesi di prima fruizione complessiva e nel caso sia stata ripresentata istanza RdC), in condizione di disoccupazione e con un ISEE pari o inferiore a 6.000,00 euro , alla data di attivazione di presentazione della domanda e in carico al Servizio Sociale Professionale per l’attivazione di un Patto di inclusione sociale.

(anche nel caso in cui alla data della domanda il beneficio sia scaduto a seguito dei 18 mesi di prima fruizione complessiva e nel caso sia stata ripresentata istanza RdC), in condizione di , alla data di attivazione di presentazione della domanda e in carico al Servizio Sociale Professionale per l’attivazione di un Patto di inclusione sociale. persone in carico al Servizio Sociale Professionale con ISEE pari o inferiore a 6.000,00 euro. Nel caso di domande da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ammesso al beneficio il soggetto ritenuto più idoneo dal Servizio sociale professionale del Comune di Messina.

Come fare domanda

Come anticipato, è possibile fare domanda dalle ore 10.00 dell’11 aprile 2023. L’istanza va presentata, nella forma dell’autodichiarazione, compilando il modello disponibile a questo link, e inviandolo (insieme ad altri documenti elencati più in basso) per posta elettronica certificata alla casella PEC protocollo@pec.comune.messina.it riportando chiaramente nell’oggetto la seguente dicitura: “Istanza Voucher formativi e per il conseguimento di patenti guida ‘PON INCLUSIONE 2014-2020 – AVVISO 1/2019 – PAIS’”.

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e codice fiscale;

modello I.S.E.E. in corso di validità.

Maggiori informazioni a questo link.

