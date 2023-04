Reddito di cittadinanza: pronto l’avviso per i tirocini d’inclusione a Messina. Come funziona

Online l’avviso pubblico del Comune di Messina per i tirocini d’inclusione sociale (TIS) destinati a chi percepisce il Reddito di cittadinanza o è in carico al Servizio Sociale Professionale, con un ISEE pari o inferiore a 6mila euro. Vediamo come funziona, i tempi, i requisiti e come fare domanda.

Reddito di cittadinanza e tirocini d’inclusione a Messina: l’avviso

I tirocini d’inclusione sociale si svolgeranno presso gli Enti Ospitanti che hanno aderito all’avviso del Comune di Messina. I beneficiari faranno attività di tirocinio 20 ore la settimana, con un’indennità di 600 euro al mese per un totale di 6 mesi.

I requisiti

Possono partecipare all’avviso tutti i soggetti, residenti nel Comune di Messina, che rispondano ai seguenti requisiti:

siano beneficiari del Reddito di Cittadinanza (anche nel caso in cui alla data della domanda il beneficio sia scaduto a seguito dei 18 mesi di prima fruizione complessiva e nel caso sia stata ripresentata istanza RdC), in condizione di disoccupazione e con un ISEE pari o inferiore a 6.000,00 euro , alla data di attivazione di presentazione della domanda e in carico al Servizio Sociale Professionale per l’attivazione di un Patto di inclusione sociale.

(anche nel caso in cui alla data della domanda il beneficio sia scaduto a seguito dei 18 mesi di prima fruizione complessiva e nel caso sia stata ripresentata istanza RdC), in , alla data di attivazione di presentazione della domanda e in carico al Servizio Sociale Professionale per l’attivazione di un Patto di inclusione sociale. soggetti in carico al Servizio Sociale Professionale con ISEE pari o inferiore a 6.000,00 euro.

Nel caso di domande da parte di più componenti dello stesso nucleo familiare, sarà ammesso al beneficio il soggetto ritenuto più idoneo dal servizio competente distrettuale per l’attivazione dei tirocini, in collaborazione con il servizio sociale professionale. La partecipazione ai Tirocini “sospende” l’attività svolta all’interno dei Progetti utili alla collettività comunali. Potranno partecipare ai tirocini d’inclusione sociale massimo 128 persone, che in ordine di presentazione della domanda, e previo superamento del colloquio motivazionale, accetteranno il voucher di servizio tramite patto di adesione.

Voucher per i tirocini d’inclusione sociale: come funzionano

Chi parteciperà all’avviso e sarà ammesso riceverà un voucher, ovvero un titolo di spesa, nella forma di un budget individuale, che consente al beneficiario di acquisire servizi di sostegno per la realizzazione di un tirocinio di inclusione sociale e lavorativa. La composizione e il valore del voucher è determinato in base alle attività servizi e ai costi necessari per la realizzazione degli stessi.

Il rilascio del voucher formalizza l’accesso del destinatario all’intervento e il suo impegno a partecipare alle attività concordate con il Servizio Sociale Professionale del Comune di Messina. Successivamente il beneficiario del TIS sceglierà uno tra i Soggetti Promotori che si saranno accreditati presso il Comune di Messina per l’attivazione dei tirocini di inclusione sociale. L’abbinamento tra Tirocinante e l’Ente Ospitante a cura del Soggetto Promotore sarà definito a seguito dell’attività di orientamento e formazione.

Ciascun tirocinio prevede una frequenza settimanale pari a 20 ore e la corresponsione di un’indennità di partecipazione pari a 600 euro mensili. Il Tirocinio avrà durata pari a 6 mesi.

Come fare domanda

Sarà possibile presentare domanda a partire dalle ore 10:00 dell’11 aprile 2023 e non sono previsti termini di scadenza. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, utilizzando il modello disponibile a questo link.

La domanda dovrà essere fatta tramite posta elettronica certificata, alla casella PEC protocollo@pec.comune.messina.it riportando chiaramente nell’oggetto la seguente dicitura: “Istanza di partecipazione voucher finalizzati all’attivazione di tirocini di inclusione sociale PON INCLUSIONE 2014-2020 – AVVISO 1/2019 – PAIS”.

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e codice fiscale;

modello I.S.E.E. in corso di validità.

