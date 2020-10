Radio Antidoto: ottobre che viene, idea che trovi

Ottobre è proprio strano . Su Radio Antidoto l’autunno scorre che è una meraviglia. L’estate rimane un ricordo fisso e l’autunno si presenta senza nemmeno essere stato invitato. È ottobre e ci sono delle novità sulla Radio europea che cura i malesseri stagionali e non.

Le due menti brillanti, nelle persone di Fabio Bruno e Cristina Marras si sono inventati gli “Stati Generici”. «Perché – confessa Fabio in diretta da Lucerna – io non mi intendo di tutto, ci sono delle cose che non so fare, però sono curioso e ho moltissime passioni».

Nasce così un nuovo appuntamento su Radio Antidoto, un mensile condotto – appunto – da Fabio da Lucerna e Cristina da Cagliari. Spunti, stimoli e nuove idee trovate per ipercollegamenti, passioni e mondo di podcaster.

Radio Antidoto e i podcast

Come avevamo già scritto, l’altra novità è la sezione podcast (che trovate sul sito di Radio Antidoto). Sezione composta dalle registrazioni (il podcast è in sostanza un formato compresso e confezionato di una diretta, per farla facile) che animano la radio.

Su Radio Antidoto Fabio e Cristina sono i due veri esperti di podcast. Maneggiano gli audio come veri artigiani e riescono a scovare delle vere delizie.

Ma il valore aggiunto degli Stati Generici – oltre al fatto di condurre a distanza – è la newsletter. Uno spazio per sviluppare i temi, approfondire e rimanere sempre aggiornato.

La Social Radio

Insieme alla novità degli Stati Generici, Antonia ci va giù di brutto con le incursioni musicali, Cris si sta occupando delle t-shirt di Radio Antidoto (che possiamo già dirvi essere super), Vittorio combatte col sistema (in foto) e Bonelli ci guida, come sempre.

Non sei ancora in diretta

Non sei ancora in diretta ma vorresti tuffarti tra le onde della radio? Che aspetti. Qui ti spieghiamo come fare. Il microfono è libero, prendi l’onda!

(6)