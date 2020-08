Radio Antidoto: come a settembre tra i banchi di scuola

Stenditi al sole . Anche per questa domenica vi raccontiamo cosa è successo su Radio Antidoto. Da Favara a Mosca, da Uma a Nico, per un’estate lunga un sogno.

Chiudi gli occhi, devo dirti una cosa. Come ha già raccontato molto bene Federico Bonelli su Radio Antidoto, il 25 agosto è nato Uma – il fagottino di Vittorio e Varvara. Noi di Radio Antidoto siamo molto legati a questa famiglia. Vittorio, infatti, fa parte della radio dai suoi esordi. Durante la quarantena, è capitato che raccontasse la sua storia. Lui confinato in Italia e lei, la sua dolce compagna in attesa del piccolo, relegata in Russia.

Però ancora no. No, ancora – purtroppo – non sono riusciti a incontrarsi. Le frontiere sono chiuse – a causa di quello che sembra essere un virus dimenticato dai più – ma la gioia sopravvive anche alla distanza.

Sulla mia torpedo blu

Anche in questa strana situazione, Radio Antidoto è stata una presenza importante. È riuscita a distrarre Vittorio, per certi versi, e a raccontare una storia bellissima, come quella della nascita di un bimbo.

Si parla sempre di piccoli, anche se un po’ più grandi. Cristina Vignone – la nostra fantastica Cris – infatti, è volata sull’Isola per SOU – Scuola di Architettura per Bambini. Progetto di rigenerazione urbana inserito all’interno del Farm Cultural Park di Favara. In diretta, abbiamo camminato i Sette Cortili e scoperto cosa sarà SOUper.

Poi, arriva Rigoni. Ed è subito musica in cuffia. Mentre si passeggia per la città e si aspetta settembre. Che ha come qualcosa di nostalgico.

O forse sono pronto. Musica e musica e musica. Sul sito avete anche la possibilità di riascoltare le nostre schegge. Come quella di Antonia, arrivata da poco in radio, con una puntata tutta dedicata a Nico.

Ancora Radio Antidoto

E mentre Nico canta

I’ve been out walking

I don’t do too much talking these days

These days

These days I seem to think a lot

About the things that I forgot to do

And all the times I had

A chance to

Settembre è alle porte. Si torna a scuola e anche in radio. Come scrive Diego Repetto, sta prendendo forma il volume “Concerti di idee in azione nel Quinto Paesaggio” insieme a nuovi speciali ospiti e la colonna sonora di Matteo Curallo. Stay tuned!

Dove trovi Radio Antidoto

Trovate Radio Antidoto su facebook, instagram e telegram, con una chat dedicata agli ascoltatori. (Ascoltatori – Radio-Antidoto). Tuffati! Le onde ti aspettano.

(9)