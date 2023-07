Raccolta differenziata: Messina vince il premio Biorepack

La città dello Stretto tra i comuni virtuosi per la raccolta differenziata: a Messina è andato il premio Biorepack, per essersi distinta nel corretto smaltimento dei rifiuti. È l’ennesimo riconoscimento ottenuto dal Comune, dopo il premio Comieco attribuito a Messina quale città più riciclona del Sud per la carta.

«Un ulteriore traguardo – ricorda il sindaco Federico Basile – frutto di un percorso avviato a partire dal 2018 con il sindaco Cateno De Luca, il quale ha fortemente creduto e voluto la gestione dei rifiuti attraverso il servizio porta a porta che nel 2021 ha portato all’eliminazione dell’ultimo cassonetto in città».

La Presidente di Messinaservizi Bene Comune: «Orgogliosi di questo traguardo»

Nel ritirare il premio riconosciuto al Comune di Messina per l’impegno nella raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti, Mariagrazia Interdonato, presidente di Messinaservizi Bene Comune, ha dichiarato: «Porto i saluti del sindaco Federico Basile, che non è presente per concomitanti impegni istituzionali, orgoglioso come tutti noi di questo traguardo e di amministrare un Comune che in questi ultimi anni si è distinto in una Sicilia carente dal punto di vista impiantistico nel settore rifiuti».

Il premio Biorepack è stato assegnato in occasione della 30ma edizione di “Comuni Ricicloni”, l’iniziativa di Legambiente che, ogni anno, individua le comunità che meglio di altre si siano distinte nella raccolta differenziata. Il riconoscimento è stato attribuito alla città di Messina per la raccolta e la trasformazione dell’umido e delle bioplastiche compostabili in compost, usato per la manutenzione e l’allestimento delle aiuole cittadine. Un progetto che è stato avviato a partire dalle ultime festività natalizie e che rappresenta: «un esempio tangibile di economia circolare – si legge nella menzione – ma anche un modo efficace per spiegare ai cittadini quanto è importante ed economicamente vantaggioso il recupero degli scarti organici».

Verso l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata a Messina

Il premio ricevuto dal Comune di Messina per la raccolta differenziata dei rifiuti non giunge però a conclusione del percorso avviato dall’Amministrazione De Luca e proseguito dalla Giunta Basile. L’obiettivo prefissato del 65% di raccolta differenziata non è ancora stato raggiunto. A ricordarcelo è la stessa Presidente Interdonato: «Oggi Messina è l’unica Città metropolitana siciliana ad avere raggiunto il 55% di raccolta differenziata. Nonostante la morfologia del suo territorio, caratterizzato da 54 chilometri di costa e di villaggi collinari – dichiara – siamo riusciti attraverso un buon lavoro di squadra ad avviare un servizio di porta a porta integrato. L’adesione a questa convenzione e il riconoscimento attesta ancora una volta – conclude – l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di condividere simili iniziative al fine di raggiungere quell’obiettivo prefissato del 65% della raccolta differenziata».

Non è la prima volta che la nostra città si distingue per il suo impegno nel campo. Per avviare la campagna “L’Italia in cornice” 2023, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica (Corepla) ha scelto come prima tappa proprio la città dello Stretto, riconoscendo il virtuosismo del Comune di Messina nella raccolta dei rifiuti.

