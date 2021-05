Raccolta differenziata, via i cassonetti dal centro di Messina: le zone interessate

Martedì 11 maggio la MessinaServizi Bene Comune si occuperà di eliminare i cassonetti della zona centro di Messina, nello specifico si tratta della micro zona 1, Zona Gialla Area Centro, per proseguire con l’estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Con l’eliminazione di questa prima porzione di cassonetti della zona gialla dell’Area Centro si avvierà, quindi, il cambio di servizio di raccolta dei rifiuti in città, che non sarà più stradale indifferenziata ma porta a porta differenziata. «Il 21 maggio – si legge nella nota della MessinaServizi – invece, addio all’ultimo cassonetto e completamento del servizio porta a porta in tutta la città».

Raccolta differenziata porta a porta: via i cassonetti da Messina Centro

In particolare – secondo il cronoprogramma deciso dalla Messinaservizi e l’Amministrazione – verranno eliminati i cassonetti filo strada in:

via Sant’Agostino,

Corso Cavour,

viale Principe Umberto,

via Dina e Calrenza,

Piazza Basicò,

via Tommaso Cannizzaro, lato nord.

Come richiedere il kit del porta a porta

Per chi non avesse ancora ricevuto il kit condominiale del porta a porta, è possibile richiederlo al:

333 6154097

I cittadini che risiedono in condomini con meno di otto unità abitative possono ritirare i mastelli all’Autocentro di via Salandra; il lunedì e il giovedì dalle 13:00 alle 15:00. Gli utenti dovranno portare la Carta di identità ed il Codice Fiscale. Si raccomanda infine a chi si trova già in zone servite con il servizio porta a porta di non conferire rifiuti nelle zone ancora servite con la raccolta stradale indifferenziata perché passibili di sanzioni.

