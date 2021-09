Raccolta differenziata, raggiunto il 56%. Lombardo: «Messina prima Città Metropolitana del Sud»

MessinaServizi Bene Comune celebra un nuovo traguardo e commenta i dati sulla raccolta differenziata, che a Messina toccherà – secondo le proiezioni – il 58% a settembre 2021, dopo il 55,78% di agosto. Soddisfatto il presidente della Partecipata, Giuseppe Lombardo: «Sono risultati raggiunti con grandi sacrifici».

Tempo di bilanci per MessinaServizi Bene Comune, che rispolvera i dati del 2018 e segnala un incremento della raccolta differenziata del 45%, ammettendo che, comunque, ci sono ancora molti servizi da migliorare. «Ad agosto 2018 – scrive in una nota il presidente Giuseppe Lombardo – conferivamo 280 tonnellate al giorno di indifferenziata in discarica, oggi 120 tonnellate, ed eravamo poco sopra il 10% percento di indifferenziata».

«Oggi – sottolinea –, a due anni dall’avvio del porta a porta integrale, settembre 2019, nonostante i problemi dovuti all’epidemia Covid-19 per oltre un anno e mezzo, e ai disagi per carenza di organico e strutturali per scarsità di mezzi e per l’organizzazione lasciataci da chi ci ha preceduto, siamo al 58% di proiezione a settembre e al 56% certificato ad agosto, quindi 45% in più rispetto a prima».

«Sono risultati – conclude– raggiunti con grandi sacrifici da parte del Sindaco Cateno De Luca, dall’assessore all’ambiente Dafne Musolino e dell’amministrazione comunale tutta, del management della partecipata, di tutti gli impiegati e operatori di Messinaservizi e della città tutta. Consapevoli che è ancora difficile e complicato il nostro percorso e che sicuramente molti servizi vanno migliorati, siamo soddisfatti per quanto fatto fino ad oggi e chiediamo la massima collaborazione ai cittadini affinché si possa migliorare ancora il dato percentuale di differenziata. Messina non ha niente da invidiare oggi alle città più avanzate in termini di raccolta differenziata che ci sta consentendo di governare al meglio le criticità del sistema impiantistico regionale del ciclo dei rifiuti in Sicilia».

I dati sulla raccolta differenziata a Messina (2021)

Pubblichiamo di seguito i dati inviati da MessinaServizi Bene Comune sulla raccolta differenziata a Messina:

(1)