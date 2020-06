Raccolta differenziata: multe salate e tolleranza zero per i commercianti del centro di Messina

Multe salate per diversi esercenti e aziende del centro di Messina per errato conferimento dei rifiuti e, da lunedì, tolleranza zero per chi sbaglia: a comunicarlo è il presidente di MessinaServizi Bene Comune Giuseppe Lombardo che sottolinea l’importanza di seguire correttamente il calendario e le regole della raccolta differenziata in città.

Il servizio porta a porta che interessa sia le utenze domestiche che le attività commerciali, di ristorazione e imprenditoriali prosegue e presto arriverà a coinvolgere nuove zone della città dello Stretto, ma MessinaServizi Bene Comune segnala «incongruenze tra i materiali conferiti rispetto a quanto prevede il calendario per le utenze non domestiche del Centro città». Non tutti, a quanto pare, stanno rispettando le date fissate dall’Azienda per il conferimento dei rifiuti, creando così difficoltà agli operatori impegnati nel servizio.

Diverse attività hanno già ricevuto multe salate e da lunedì 29 giugno, comunicano da MessinaServizi, ci sarà “tolleranza zero” per chi non rispetta il calendario della raccolta differenziata per le utenze non domestiche, perché, scrivono dalla Società: «ormai è da più di un anno che vengono pubblicizzati i calendari delle varie aree e come conferire».

«La raccolta porta a porta che proviene da molti esercizi commerciali – afferma Giuseppe Lombardo presidente di MessinaServizi Bene Comune – aiuta ad aumentare il dato della differenziata e rende la nostra città più decorosa, seguendo buone pratiche che rispettano l’ambiente e il territorio. Con l’avvio a breve della differenziata nelle zone 4 dell’Area Nord e Sud e poi, tra qualche mese, l’avvio del servizio dell’Area Centro prosegue il progetto di rendere Messina una città virtuosa ed ecosostenibile».

(Foto di repertorio)

Il calendario della raccolta differenziata per le utenze non domestiche a Messina

Il calendario della raccolta differenziata per le utenze non domestiche a Messina verrà nuovamente diffuso tramite i social dell’Azienda ed è consultabile qui in basso.

Maggiori informazioni sul sito creato da MessinaServizi e dedicato alla raccolta differenziata in città.

(46)