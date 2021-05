Messina, via i cassonetti dal centro città: le strade interessate dal 14 maggio

Prosegue la rimozione dei cassonetti per i rifiuti dal centro di Messina in vista del completamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta in città. Da via Tommaso Cannizzaro a viale Italia, vediamo quali sono le strade interessate e dove prenderà il via il servizio nei prossimi giorni.

In linea con il cronoprogramma condiviso a fine aprile, MessinaServizi Bene Comune annuncia che a partire da domani, venerdì 14 maggio, saranno eliminati i cassonetti filo strada della seconda porzione della zona gialla dell’Area Centro. Le strade interessate saranno le seguenti:

via Tommaso Cannizzaro;

via Cesare Battisti;

via Santa Cecilia;

via degli Orti;

via Noviziato Casazza;

Viale Italia.

Chi non ha ancora ricevuto il kit per la raccolta differenziata porta a porta può prenotarlo chiamando il numero 3336154097.

Il cronoprogramma stilato da MessinaServizi per l’eliminazione dei cassonetti dei rifiuti e l’avvio del nuovo servizio prevede che si prosegua in questo modo:

Via T. Cannizzaro – Corso Cavour – Via C. del Mare – Cittadella San Raineri. Avvio del porta a porta a far data dal 18 maggio 2021; Viale Europa Via C. Battisti – Via T. Cannizzaro – Via La Farina. Avvio del porta a porta a far data dal 21 maggio 2021.

Raccolta differenziata porta a porta: il calendario per l’area Centro di Messina

Di seguito, il calendario per la raccolta differenziata porta a porta per le utenze domestiche nella zona Centro di Messina:

I calendari delle zone Nord e Sud di Messina sono disponibili a questo link.

