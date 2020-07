Raccolta differenziata a Messina. Da lunedì 27 porta a porta in nuove aree Nord e Sud

Tutto pronto per l’ampliamento della raccolta differenziata a Messina. Da lunedì 27, infatti, il porta a porta sarà attivato in nuove zone dell’area Nord e Sud della città. «Messinaservizi Bene Comune è pronta ad affrontare l’ennesima sfida» afferma il presidente Giuseppe Lombardo.

Il servizio sarà esteso a tutta la zona 4 dell’Area Sud fino a fondo Fucile, via Comunale Santo, in particolare nei quartieri di Gazzi, Zir, via Umberto Bonino, Mangialupi, case Gescal, san Giovannello, Contrada Baglio, Bordonaro, Cumia, Fondo Fucile e via Comunale Santo; e contemporaneamente nella zona 4 dell’Area Nord fino a Torrente Trapani alto, nei rioni di Viale Giostra, Villa Lina, via Palermo, Ritiro, Scala Ritiro, Contrada Badiazza, San Michele, viale Regina Margherita nel lato Nord da Giostra a Torrente Trapani, Torrente Trapani alto.

Si inizierà domenica 26 Luglio conferendo negli orari previsti, dalle 21:00 alle 05:00 l’umido in entrambe le zone. Ricordiamo per quanto riguarda il conferimento di vetro o carta che gli abitanti di queste nuove zone dovranno allinearsi a quanto previsto nelle loro aree e dunque, già lunedì sera 27 Luglio per martedì, i residenti dell‘Area Nord dovranno conferire vetro nei mastelli/carrellati verdi; i residenti dell’Area Sud carta nei mastelli/carrellati blu.

«Siamo certi – conclude Lombardo – che i cittadini, come avvenuto poi nelle altre zone della città, comprenderanno l’importanza di questa nuova fase dimostrando responsabilità e volontà di scommettere con noi ancora una volta sulla modifica di atteggiamenti e comportamenti sbagliati per uniformare la nostra città alle altre città metropolitane d’Italia. Chiediamo la massima collaborazione di tutti quindi, anche dei consiglieri di Circoscrizione, degli amministratori di condominio e dei commercianti. Vinciamo insieme gli stereotipi, puntiamo a vivere in una città ecosostenibile, decorosa e pulita. In caso contrario, con la collaborazione dei vigili e degli ispettori ambientali, creeremo presidi fissi e multeremo pesantemente chi avrà comportamenti non conformi, non rispettando orari, giorni di conferimento o peggio creando piccole o grandi discariche».

