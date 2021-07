Si parte: ecco il calendario della raccolta differenziata a Messina

Ci siamo: la raccolta differenziata a Messina è pronta a partire. La data ufficiale dell’inizio del porta a porta è fissato per lunedì 1 luglio. Questa mattina il presidente di MessinaServizi, Pippo Lombardo, ha illustrato tutti i dettagli del nuovo sistema di raccolta rifiuti che inizierà, come già annunciato nelle scorse settimane, nella zona sud della città. Si tratta di circa 40 mila utenze domestiche e non domestiche. L’incontro è stato organizzato anche per presentare ufficialmente il calendario della raccolta differenziata a Messina, in cui sono indicati giorni e tipologie di rifiuti da conferire durante la settimana.

I colori della raccolta differenziata

La raccolta differenziata a Messina prevede che rifiuti siano suddivisi in 5 categorie, a cui corrisponde un contenitore di colore diverso.

il verde è il colore del vetro;

il giallo è il colore della plastica e dei metalli;

il blu è il colore di carta e cartone;

il marrone è il colore dell’umido;

il grigio è il colore dell’indifferenziato.

I kit per la raccolta differenziata sono arrivati a Messina già a fine maggio e verranno distribuiti utenza per utenza a tutta la città per poter consentire di partire con il porta a porta. I contenitori per il conferimento dei rifiuti differenziati saranno forniti a tutte le utenze domestiche singole, non domestiche e condominiali nella persona dell’Amministratore di Condominio o del legale rappresentante, in comodato d’uso. I costi per l’eventuale, successiva, sostituzione dei contenitori concessi sono a carico dell’utenza.

Ma una volta separati, quando verrà effettuata la raccolta da MessinaServizi? Ecco cosa verrà raccolto e i quali giorni della settimana.

Il calendario della raccolta differenziata a Messina

LUNEDI’ – Umido

MARTEDI’ – Carta e Cartone – Vetro

MERCOLEDI’ – Indifferenziato

GIOVEDI’ – Umido

VENERDI’ – Plastica e Metalli

SABATO – Umido

DOMENICA – non è prevista raccolta dei rifiuti

La raccolta del vetro e della carta sarà effettuata a martedì alterni, iniziando con la carta il 2 luglio.

I materiali vanno esposti in prossimità del proprio numero civico dalle ore 21:00 della sera precedente alle ore 5:00 del giorno stesso di raccolta.

Parallelamente all’inizio della raccolta differenziata, saranno via via eliminati dalle strade di Messina tutti i cassonetti.

Per essere certi di differenziare in maniera corretta i rifiuti, basta leggere la guida facile di Normanno.

