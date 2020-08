Raccolta differenziata a Messina. Da lunedì 17 addio ai cassonetti: le zone interessate

Dal 17 agosto i tradizionali cassonetti della spazzatura verranno rimossi in alcune zone di Messina.

Sarebbe dovuta partire lo scorso 27 luglio, la raccolta differenziata porta a porta in altre due aree della città, ma ancora rimangono dei disservizi: c’è chi non ha ricevuto i mastelli condominiali, chi con i bidoncini ha iniziato a differenziare ma il porta a porta non è stato effettuato. Per la MessinaServizi Bene Comune sarebbe tuttavia una scusa per i messinesi per non avviare la raccolta differenziata.