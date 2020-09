Quattro belle notizie da Messina e dal mondo – Episodio 16

Un Museo dedicato alla felicità e alla sua storia, un 23enne che ha messo a rischio sé stesso per salvare una sconosciuta, un gruppo di grampi (o delfini di Risso) in vacanza e tredici cuccioli di puma: sono loro i protagonisti delle quattro belle notizie da Messina e dal mondo di questa settimana. Partiamo subito dalla Sicilia per la nostra prima storia, risaliamo fino alla Liguria e poi varchiamo i confini nazionali per giungere prima negli Stati Uniti e, al ritorno, in Danimarca.

Il mare sorprende ancora alle Isole Eolie: un gruppo di grampi (o delfini di Risso) ha deciso di fare una piccola vacanza nell’arcipelago ed è stato avvistato dai volontari del Filicudi Wildlife Conservation (l’ormai noto pronto soccorso per tartarughe marine (e non solo) di Filicudi). «Questa specie di cetaceo – spiegano su Facebook – appartenente al sott’ordine degli odontoceti è molto rara da osservare dalle nostre parti! Una volta era presente ma poi da anni era sparita la sua presenza in queste acque!».

A riportarlo è stata l’Ansa. Le foto dell’avvistamento sono disponibili a questo link.

La seconda delle belle notizie di oggi ci porta lontano da Messina, ma sempre in Italia, e per la precisione a Finale Ligure per il gesto altruistico di un ragazzo di 23 anni che ha salvato una sconosciuta che stava rischiando di affogare. È la storia di Babacar Ciss, proveniente dal Senegal ma in Italia da quattro anni come richiedente asilo, e di Oxana, la giovane travolta dalle onde del mare di Finale Ligure. Lui era al mare con degli amici, ha sentito le urla della ragazza e si è tuffato in acqua per salvarla. Ci è riuscito, non senza difficoltà, ma l’ha riportata a riva sana e salva.

Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, presto Babacar Cisse riceverà un riconoscimento da parte del sindaco di Orco Feglino, il comune in cui risiede. La terza della quattro belle notizie da Messina e dal mondo arriva dagli Stati Uniti. Alla Santa Monica Mountains National Recreation Area, un parco della California, tra maggio e agosto sono nati 13 cuccioli di puma, un numero straordinario, mai raggiunto da quando, 18 anni fa, il National Park Service ha iniziato a studiare questa specie animale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera su Instagram, il record precedente era stato di 4 nati nello stesso arco di tempo tenuto in considerazione oggi, ed era stato registrato nel 2015.

A Copenhagen, in Danimarca, è nato “The Happiness Museum”, letteralmente “Il museo della felicità”. Il suo simbolo è un sorriso su sfondo giallo e la sua mission è sintetizzata in questa frase: «La nostra speranza è che i visitatori escano da qui un po’ più saggi, un po’ più felici e un po’ più motivati a rendere il mondo un posto migliore». Passeggiando tra le sale del piccolo Museo creato dal “Happiness Research Institute ” è possibile immergersi nella storia della felicità e scoprire tante piccole curiosità da tutto il mondo. Per esempio, sapevate che in Bhutan – un paese dell’Asia meridionale – dal 1970 si misura la “felicità interna”, un po’ come il PIL?

Il sito del Museo è visitabile a questo link, la notizia è stata riportata da GreenMe.

