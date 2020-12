Quanti sono i contagi da coronavirus nelle scuole di Messina? Tutti i dati

Diminuisce il numero dei contagi da Covid-19 nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie di Messina. I dati – aggiornati all’11 dicembre – dell’Ufficio Scolastico Regionale ci dicono, infatti, che gli alunni positivi – su un totale di 17.21 – sono 68 con un’incidenza di alunni postivi dello 0,40%.

Più in generale, la diminuzione del numero di alunni positivi viene confermato anche dall’assessore regionale Roberto Lagalla. «L’incidenza degli studenti attualmente positivi al Covid-19 nelle scuole dell’infanzia, rispetto al totale degli alunni, è dello 0,12 per cento; nelle scuole elementari è dello 0,32 per cento e nelle medie non supera lo 0,47 per cento».

Coronavirus nelle scuole della Sicilia: i dati

La Direzione dell’Ufficio scolastico Regionale sta monitorando i contagi da Covid 19 in 562 scuole siciliane, comprese quelle di Messina. Il 19 novembre l’incidenza di alunni positivi era pari allo 0,46 per cento, il giorno 11 dicembre la stessa scende fino allo 0,32 per cento.

«Si tratta di un dato incoraggiante – continua Lagalla – considerando che questi istituti scolastici hanno svolto regolare attività didattica in presenza. In particolare, nel confronto più recente tra le ultime due settimane, dal 2 dicembre a oggi, emerge che i positivi nelle scuole dell’infanzia mostrano una riduzione del 34 per cento, mentre il valore nelle elementari e medie scende del 20 per cento».

I dati su Messina

I numeri si riferiscono rispettivamente a; alunni per organico funzionale, alunni positivi, incidenza alunni positivi, rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi:

Infanzia : 3.440 – 4, – 0,12% – 1,00

: 3.440 – 4, – 0,12% – 1,00 Primaria : 8.025 – 34 – 0,42% – 1,32

: 8.025 – 34 – 0,42% – 1,32 I grado: 5.747 – 30 – 0,52% – 1,31

«Non siamo ancora fuori dalla pandemia – conclude Lagalla – ma i dati ci dicono che si è lavorato nella giusta direzione e ci inducono ad essere cautamente ottimisti, mantenendo alta l’attenzione e promuovendo l’uso corretto e consapevole dei dispositivi di sicurezza. Alle famiglie, quindi, non posso che rinnovare l’invito ad una costante e attenta collaborazione, soprattutto fuori dalle aule e in prossimità delle imminenti festività natalizie».

A questo link, i dati del 2 dicembre 2020.

