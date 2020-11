Qualità della vita 2020: Sicilia bocciata, Messina al 90esimo posto (su 107 province)

È online la classifica sulla Qualità della vita 2020 di Italia Oggi e dell’Università La Sapienza, e i dati non sono positivi per la Sicilia e per Messina. L’area metropolitana dello Stretto sale di cinque posizioni rispetto al 2019 ma si mantiene bassa, per la precisione 90esima su 107 province. Male, in generale, la Sicilia che porta a casa un’“insufficienza” su tutto il territorio. Vediamo, nel dettaglio, i dati e i parametri utilizzati.

Volendo trovare un silver lining (il lato positivo in qualcosa di brutto, ndr) si può notare, intanto, che Messina è salita di cinque posizioni rispetto allo scorso anno (e di sette rispetto al 2018), e poi che tra le province della Sicilia è la prima. Dato – soprattutto quest’ultimo – comunque poco confortante visto che si parte dai piani più bassi di una classifica pensata per misurare la qualità della vita utilizzando parametri fondamentali quali quelli del lavoro, dell’istruzione, del reddito, dell’ambiente, poi suddivisi in altri “sotto-parametri”.

La valutazione per la provincia di Messina è decisamente negativa e lo è in particolar modo per la Sicilia tutta che, complessivamente si becca un’“insufficienza” in piena regola. Nella mappa di Italia Oggi e dell’Università La Sapienza di Roma, infatti, la regione è interamente blu, vale a dire che la qualità della vita, tenendo in conto tutti i parametri presi in esame, è appunto “insufficiente” in tutte le province.

Ancora una volta, la mappa della Qualità della vita mostra un’Italia spaccata a metà, con un Sud dove le province in cui la valutazione è “insufficiente” sono 19 (9 in Sicilia), mentre i valori migliori si vedono da Roma in su.

Qualità della vita 2020: Messina nella classifica di Italia Oggi

Affari e lavoro – Messina è 100esima;

– Messina è 100esima; Ambiente – 99esima;

– 99esima; Reati e sicurezza – 46esima;

– 46esima; Sicurezza sociale – 62esima;

– 62esima; Istruzione e formazione – 102esima;

– 102esima; Popolazione – 63esima;

– 63esima; Sistema salute – 31esima;

– 31esima; Tempo libero e turismo – 58esima;

– 58esima; Reddito e ricchezza – 84esima.

Messina rispetto alle altre province della Sicilia

Per quel che riguarda le province della Sicilia, la classifica di Italia Oggi vede al posto più alto Messina e al più basso Agrigento.

Messina – 90esima; Catania – 92esima; Trapani – 95esima; Caltanissetta – 97esima; Palermo – 99esima; Ragusa – 100esima Enna – 102esima; Siracusa – 104esima; Agrigento – 105esima.

(37)