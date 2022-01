Quali sono i professionisti più ricercati in Sicilia? La classifica di ProntoPro

ProntoPro, la piattaforma che mette in contatto gli utenti con professionisti in grado di risolvere quei piccoli problemi che la vita quotidiana pone davanti (tipo l’idraulico quando si rompe il tubo della lavatrice), ha stilato una classifica annuale che racconta quale figura professionale è stata più richiesta in Sicilia nel 2021.

Più in generale per capire quali sono le figure e i servizi più richiesti in Italia, ProntoPro attinge a un database di 600mila aziende e liberi professionisti iscritti al portale. Il primo posto nella classifica di ProntoPro dei professionisti più richiesti sul web nel 2021 va agli installatori di aria condizionata. Al secondo posto le imprese per la ristrutturazione edilizia e al terzo posto gli idraulici. Per la prima volta in assoluto entrano nella classifica di ProntoPro gli addestratori e i dog sitter che si aggiudicano il quinto posto come professionisti più ricercati sul web in Italia e l’ottavo posto in Sicilia.

La classifica di ProntoPro

Se nel 2020, anno che ha dato il via alla pandemia, il servizio più richiesto era la ristrutturazione di casa. «Il super ecobonus al 110% – scrivevano dall’Osservatorio nel 2020 – introdotto dal Decreto Rilancio allo scopo di favorire e agevolare gli interventi in ambito di efficienza energetica ha fortemente contribuito alla crescita di richieste. Il picco è stato registrato nel mese di ottobre, quando si è delineata con più chiarezza la metodologia di accesso al bonus.

Segue in classifica l’installazione di aria condizionata, da sempre uno dei servizi più richiesti, insieme agli interventi idraulici, anch’essi spesso collegati all’ecobonus per la sostituzione o installazione di una nuova caldaia. Restano stabili al quarto posto della Top 5 gli psicologi, new entry della classifica il servizio di spedizioni, che ha toccato il suo picco di richieste ad aprile, nel momento più severo dell’isolamento casalingo». Ma lasciamoci il passato alle spalle e vediamo quali sono i servizi più richiesti in Sicilia nelle cinque posizioni della classifica del 2021 di ProntoPro:

Installatori di aria condizionata;

Notai;

Imprese di pulizia;

Imprese edili;

Psicologi.

(5)